山田摩衣盼市府普發1萬加碼 新北財政局：中央玩數字遊戲

賴清德總統喊出明年普發現金1萬元，新北市議員山田摩衣今天質詢指出，中央把紅利與全民共享，新北市呢？新北市民不能一直羨慕其他縣市人民。新北市財政局長陳榮貴答詢表示，所有稅收中央掌握66％，其他34％分給22縣市，新北市每年還不足約134億元，中央超徵稅收他直言「中央玩數字遊戲，沒有拿出來講而已」，審計報告也已提及中央2025年還有舉債8696億的需求。

山田摩衣表示，中央超徵就能拿出來普發現金，新北市卻一直只能「羨慕別人」，新北市府應該給人民一點幸福的期待與希望。

陳榮貴說，審計報告點出中央2025年需要舉債8000多億元，未來也還需要持續借款，若將這2357億元的超徵稅收妥善規畫，才能讓未來債務不至於每年持續增加；新北市會持續努力，希望新北財政收入未來能夠跟中央一樣。

山田摩衣也關心明年普發現金1萬元，新北市如何讓這筆錢留在新北消費。經發局長盛筱蓉表示，市府平時就會透過商圈活動帶動消費，若明年普發現金1萬元的時間落在農曆年前，也會參考今年經驗，串聯各局處及商圈推出優惠行銷活動，搭配年節及相關節慶活動，把消費留在新北。

不過山田摩衣點出，先前新北推出商圈券，民眾可以100元兌換200元商品券，共有19個商圈參與，每個商圈限量350份，平溪、雙溪、深坑商圈則加碼至500份，總計發出7100份創造142萬元消費金額，平均每個商圈只分得約7萬4736元；板橋府中商圈有77間合作店家，平均每家只分得約970元。

盛筱蓉說，商圈券不找零，希望透過引導民眾消費，畢竟消費不會只買200元，希望透過活動讓地方商圈經濟活絡蓬勃。