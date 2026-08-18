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蘆洲第二國民運動中心年底試營運

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市府17日舉辦蘆洲區行動治理基層建設督導，新北市長侯友宜與市府團隊前往視察蘆洲光華段青年社會住宅及新北湧蓮寺慈善公益大樓工程，了解地方重要建設推動進度，並辦理座談會與里長逐一瞭解基層建設需求。侯友宜市長表示，今年12月位在新北湧蓮寺慈善公益大樓的蘆洲第二做國民運動中心將試營運，規劃多元的公共設施並有連通道直達捷運站，未來可大幅提升在地生活機能。

侯友宜市長表示，新北湧蓮寺慈善公益大樓結合休閒及藝文功能，同時也是蘆洲第二座國民運動中心。感謝湧蓮寺捐贈6億6千萬元共同推動。大樓規劃游泳池、綜合球場、體適能中心、圖書館、藝文展覽空間、育兒、托老及停車場等設施。其中停車場規劃連通道銜接捷運三民高中站，方便民眾停車後直接轉乘捷運。蘆洲第二座國民運動中心預計今年12月10日試營運，公共停車場及藝文表演廳也預計於今年底開放使用，提供民眾優質的生活環境。

行動治理座談會中，侯友宜強調，行動治理最重要的目的是實地了解在地需求，尚未完成的工作，會責成研考單位持續關注並賡續推動。近年市府積極改善蘆洲區排水狀況，目前污水下水道接管率已達98.85%，有效解決積水問題。在建設上則會串聯蘆洲區及三重區，包含三重行政中心、新北水漾公園及捷運等建設，促進區域整體發展。

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