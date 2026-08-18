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北市環保局再生家具開學季特賣會8/23登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北市環保局將於8月23日（日）上午10時30分至下午4時在內湖再生家具展示場舉辦「開學啟航」再生家具特賣會。活動現場提供上千件再生家具與腳踏車，從書桌、衣櫃到收納家具應有盡有，還有限量學生早鳥優惠專區、「草山市集」、電風扇維修小學堂，以及雞蛋糕、冰淇淋、手工餅乾等美食攤位，讓民眾一次購足生活所需，體驗惜物循環與綠色生活。

環保局今年再次攜手「草山市集」，邀請小朋友擔任一日市集小老闆，將家中閒置但仍具使用價值的二手用品帶到現場販售，透過親身參與學習惜物、共享及資源循環利用的環保理念。現場另有雞蛋糕、冰淇淋、手工餅乾等特色美食，讓民眾在尋寶購物之餘，也能享受悠閒的市集時光，感受環保與生活結合的綠色魅力。活動現場也貼心提供飲品，鼓勵民眾自備環保杯，到飲料吧享用清涼飲品，從小地方落實減塑。

環保局也提醒，炎炎夏日外出逛街或參與戶外活動時，若忘記自備環保杯購買手搖飲，民眾可將使用過的廢紙杯帶至貼有「回收點標示」的連鎖飲料店或便利商店，交給店員或投入專用回收桶，讓廢飲料杯回到回收循環體系，減少環境負擔。

此外，為推廣修復再利用理念，活動當天上午10：00–12：00將於展示場2樓教室辦理「電風扇維修小學堂」教學活動，由專業維修師傅現場示範並講解電風扇拆解、保養及故障排除技巧，民眾可攜帶家中電風扇參與維修或清潔保養，透過簡單維修延長家電使用壽命，減少因小故障而汰換，落實修復再利用精神。

環保局提醒民眾，活動當日的限量學生早鳥優惠專區須憑學生證等證明文件、再生腳踏車專區可憑學生證及政府核發低收入戶卡等證明文件選購。另內湖再生家具展示場8月18日（二）起至8月21日（五）暫停2樓例行拍賣活動及平日400以下家具購買，改與8月23日（日）「開學啟航」再生家具特賣會合併辦理，請民眾把握機會前往選購。

環保局誠摯邀請市民朋友攜家帶眷共襄盛舉，一起選購優質再生家具、逛市集享美食、體驗修復樂趣，從日常生活實踐循環經濟，讓舊物延續價值、讓資源持續再生，共同打造低碳永續城市。

聚傳媒

內湖 環保局 家具

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