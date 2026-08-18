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2026新北市綠生活音樂節 9/12-13登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

「2026新北市綠生活音樂節」將於9月12日至13日在新北市美術館戶外園區登場！今年以「音樂串聯世代，文化延續傳承」為主軸，規劃「GREEN STAGE」及「ROOT STAGE」雙舞台，邀請1990至2000年代華語樂壇代表性女歌手，從經典金曲到原創音樂，串聯不同世代的共同記憶與當代創作能量，邀請民眾走進城市綠地，在音樂、藝術與自然交織中感受新北魅力。

2026新北市綠生活音樂節規劃「GREEN STAGE」及「ROOT STAGE」兩大舞台，呈現不同音樂風貌，「GREEN STAGE」以華語經典女聲為主軸，集結辛曉琪、陶晶瑩、李翊君、蘇慧倫、周蕙、江美琪、孫淑媚等實力唱將，以及范逸臣、Saya張惠春、戴愛玲等原住民歌手，創作歌手派偉俊 Patrick Brasca也將同台演出。9月12日(六) 活動首日更特別邀請日本流行音樂女歌手一青窈，久未來臺的她將再次與臺灣歌迷見面，以多首膾炙人口的經典歌曲，帶領現場觀眾重溫熟悉旋律與感動時刻，也為今年綠生活音樂節增添臺日音樂交流亮點。

「ROOT STAGE」則聚焦原創音樂能量，透過綠生活音樂節樂團徵選活動集結新生代創作樂團接力演出，展現臺灣豐沛且多元的音樂創作實力。活動兩日分別邀請特色創作樂團壓軸演出，包括甜約翰以及來自日本的新生代女子樂團 Faulieu.，讓樂迷從華語經典一路聽到當代原創，在雙舞台間感受不同世代與音樂風格交會的魅力。

新北市文化局表示，今年綠生活音樂節首度移師新北市美術館戶外園區，除了雙舞台音樂演出，還有藝術、市集與綠色生活元素，讓音樂節不只是欣賞演出的場域，更成為適合親子、好友共同參與的城市戶外體驗。透過經典音樂與新世代創作交會，讓不同年齡層的觀眾都能找到屬於自己的旋律，也讓音樂成為串聯世代、文化與城市生活的媒介。

「2026新北市綠生活音樂節」將於9月12日至13日下午2點30分至晚間9點30分在新北市美術館戶外園區舉行，歡迎民眾共度悠閒的音樂假期。

聚傳媒

新北 音樂 照片

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