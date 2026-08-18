賴清德社宅政策縮水 新北估地方社宅少1.3萬戶

賴清德總統社會住宅政見縮減，引發討論。新北市議員江怡臻今天在議會質詢指出，若中央將部分直接興建社宅轉列包租代管，新北的戶數會減少多少？新北市城鄉局長黃國峰表示，新北依照原本規畫要興建約5.2萬戶，可能降至3.9萬戶，新北會少約1.3萬戶。

江怡臻質詢指出，居住正義一直是年輕人高度關心的議題，尤其新北人口已突破400萬，對社會住宅需求更為龐大，除中央社宅目標調整外，新北市推動的企業勞工住宅也遭中央否決，讓地方政府在社宅興辦上受到限制。

黃國峰說，中央政策規畫為直接興建25萬戶、包租代管25萬戶及租金補貼50萬戶，但若將原本直接興建的部分轉為包租代管，依新北市原有規畫估算，直接興建社宅數量將從約5.2萬戶降至3.9萬戶。

新北市副市長劉和然表示，居住問題是少子化與青年生活壓力的重要一環，總統競選期間提出的政見就是對選民的約定，政策目標若從蔡英文時期的直接興建12萬戶，後續再提高至25萬戶，如今又調整，對地方而言影響非常大。

劉和然說，新北市仍會持續與中央溝通，希望中央重新檢視社宅政策，尤其目前正在溝通、規畫甚至已經推動中的案件，都應該持續往前走，少掉1.3萬戶影響很大，不能因為中央政策調整，讓地方原本規畫的社宅受到衝擊。

江怡臻詢問租金補貼能否取代直接興建社宅？黃國峰表示，兩者政策目標不相同，租金補貼主要是協助民眾降低租屋負擔，是短期配套措施；直接興建社宅則能提供較長期、穩定的居住保障，尤其部分長輩在租屋市場相對弱勢，未必容易找到房子，有直接興建社宅的必要。

劉和然也指出，新北已逐步進入超高齡社會，未來需要照顧的長者比例將提高，更需要有穩定的居住空間，希望中央不要單純以租金補貼或包租代管取代直接興建。

至於中央未來若調整社宅補助，新北市目前規畫中的案件是否受到影響？黃國峰坦言，中央目前的政策未充分與地方討論，尤其近年原物料與營造成本持續上升，社宅興建成本增加一倍，但租金不可能調一倍，若中央減少非自償性經費補助，勢必承受更大壓力。

黃國峰表示，規模較小的社宅案件受到成本影響尤其明顯，目前已經動工的案件包括土城大安、員和、泰山中山社宅都會受衝擊，希望中央後續仍能提供相關補助，避免影響營運。

江怡臻說，2026新北市長選舉中，藍綠兩黨都有候選人主打居住政策，民進黨新北市長參選人蘇巧慧更邀請前總統蔡英文擔任後援會主委，如今蔡英文與賴清德政府的社宅目標存在落差，到底蘇巧慧要跟蔡還是跟賴？