快訊

台灣的詛咒？韓「光州雙年展」強迫台灣改名恐成慣例

陳幸妤：立委告訴趙建銘是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

七夕別只約會！命理師曝「5招」旺桃花 穿破衣恐感情生變

聽新聞
0:00 / 0:00

1.4億重現「光在錦町」 北市老房子2.0 商業與文化平衡成考察焦點

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
錦町日式宿舍群。記者邱書昱／攝影
錦町日式宿舍群。記者邱書昱／攝影

台北市杭州南路二段61巷33至51號、金華街90號的錦町日式宿舍群，透過文化局「老房子文化運動2.0」耗費4年修復，今年上半年對外開幕。北市議會今赴在地考察，盼在商業設施與歷史文化傳承比例能拿捏到位，文化局表示，歷史展陳都會納入評選項目；文創商業是引子，來吸引帶動觀光客前來。

錦町日式宿舍群在1920年日治時期建立為中等階級官舍宿舍群，戰後由台灣菸酒公賣局接管，並於2007年登錄為台北市歷史建築。文化局透過老房子運動計畫2.0媒合，由民間團隊大樂司文創自2022年負責修復及再利用，並以「光在錦町」作為營運名稱，歷經四年、投入1.4億元轉換為日式官舍群。

大樂司文創介紹，收入來源會以招商找到合適的品牌進駐，房舍租用費用而來。另一項是藉由場地創造活動，讓知名度提升，作為國內觀光客必訪的景點，未來有機會也會串連周邊場域，除了商業行為外，也肩負歷史價值，讓民眾更了解場域故事。

文化局介紹，2013年文化局首創老房子計畫，引入民間單位出資修復，折抵租金費用並以9年為約期。目前進展到2.0計畫，除了折抵租金外，也能折委管費；迄今投入9.6億元。今年錦町日式宿舍群開幕後，年底西本願寺輪番所、台北工場將開幕，和平東路一段187號也將開工。

已退休的東華大學歷史學系副教授張璉出席，她建議，北市推動的老房子運動在商業比例過高，相對地在房屋本身、住過什麼樣的人物等敘事過少。

北市議員曾獻瑩、陳賢蔚認為，雖然會有經營成本的考量，確實不可忽略建物本身及陳設展區的介紹，這也不光是文化局，而是要以觀傳局、教育局等單位來合力行銷，吸引觀光客之外，也要帶學子前來做教育推廣。

文化局長蔡詩萍坦言，老房子的維管需要一筆可觀的經費，過往名人故居若單以館藏經營，但到了現在績效每況愈下，每個月僅100多人參訪，局處需要4000多萬來補貼經營，大眾也難以前來認識房子歷史。

蔡詩萍說，因此經營上會以特色餐飲、書店、文創商店等活化為引子，帶動觀光客前來。以北美館為例，設置小區域的兒童美術中心，也是吸引親子客群，此外，市長蔣萬安也裁示，老房子空間活化需要一處獨立書店進駐，近期除了過往的活化空間利用，也擬打造藝術村概念來規畫。

文化資產科長林舒華補充，針對老房子招商，都會公告相關政策性使命，介紹展陳空間就是一項，另外，雖然招商店家可能是商業取向，但在年度考評中設有公益回饋比例，達標才能折抵租金。

frisson x sweet & sour coffee wave 進駐錦町日式宿舍群。記者邱書昱／攝影
frisson x sweet & sour coffee wave 進駐錦町日式宿舍群。記者邱書昱／攝影

錦町日式宿舍群內空間。記者邱書昱／攝影
錦町日式宿舍群內空間。記者邱書昱／攝影

考察 文化 房子

延伸閱讀

615天修復重現百年風華！金門黃卓彬洋樓開門 家族無償開放1年

市場製造！新富町文化市場十週年大展揭幕

社宅租金跟隨市場定價？ 南市議員籲別讓弱勢「住不起」

經紀隱藏房源？FARE Act上路1年 紐約租客看房卻要另付數千元

相關新聞

蔣萬安喊話普發2萬！綠營議員酸「別只出一張嘴」 提案北市加碼發2萬

賴清德總統昨表示，明年普發現金每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。北市長蔣萬安酸，應要普發2萬元，不然就像賴先前說的「大家買個菜，錢就沒了。」民進黨北市議員表示，蔣萬安還在嘴秋？藍白年年杯葛預算，會不會連1萬都發不出來？更盤點北市財政有餘裕、不用舉債，所以正式提案普發2萬元。

賴清德社宅政策縮水 新北估地方社宅少1.3萬戶

賴清德總統社會住宅政見縮減，引發討論。新北市議員江怡臻今天在議會質詢指出，若中央將部分直接興建社宅轉列包租代管，新北的戶數會減少多少？新北市城鄉局長黃國峰表示，新北依照原本規畫要興建約5.2萬戶，可能降至3.9萬戶，新北會少約1.3萬戶。

1.4億重現「光在錦町」 北市老房子2.0 商業與文化平衡成考察焦點

台北市杭州南路二段61巷33至51號、金華街90號的錦町日式宿舍群，透過文化局「老房子文化運動2.0」耗費4年修復，今年上半年對外開幕。北市議會今赴在地考察，盼在商業設施與歷史文化傳承比例能拿捏到位，文化局表示，歷史展陳都會納入評選項目；文創商業是引子，來吸引帶動觀光客前來。

新北去年汙水接管3.6萬戶全國第一 獲中央評鑑特別獎

內政部公布114年度全國污水計畫考核評鑑結果，新北市去年共完成3萬6018戶汙水下水道用戶接管，數量居全國第一，並獲頒「汙水下水道特別獎」。新北市水利局表示，汙水接管雖是看不見的地下工程，卻直接影響後巷環境、異味及病媒蚊孳生問題，將持續推動相關建設。

新北藍轟社宅、租補、勞工宅政策跳票 要蘇巧慧別保持沈默

賴清德總統社宅政策跳票，新北市議會國民黨團今天舉行記者會指出，中央社宅政策跳票、租金補貼縮減，連新北市府推動企業勞工住宅也遭內政部否決，認為民進黨新北市長參選人蘇巧慧選擇保持沈默，「蘇巧慧剝了新北三層皮」。

沈伯洋提青年政策 推出城市基金、AI支持、圓夢計畫

賴清德總統昨天宣布「AI紅利，全民共享」，明年普發1萬元，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天再提青年加碼，搶攻青年選票，於青年政策記者會祭出三方案「城市青年基金」、「青年AI 使用支持方案」、「台北青年圓夢計畫」，期盼用城市的力量陪伴年輕人走穩第一步，讓青年敢讀、敢闖、敢試，更願意將未來留在台北

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。