1.4億重現「光在錦町」 北市老房子2.0 商業與文化平衡成考察焦點

台北市杭州南路二段61巷33至51號、金華街90號的錦町日式宿舍群，透過文化局「老房子文化運動2.0」耗費4年修復，今年上半年對外開幕。北市議會今赴在地考察，盼在商業設施與歷史文化傳承比例能拿捏到位，文化局表示，歷史展陳都會納入評選項目；文創商業是引子，來吸引帶動觀光客前來。

錦町日式宿舍群在1920年日治時期建立為中等階級官舍宿舍群，戰後由台灣菸酒公賣局接管，並於2007年登錄為台北市歷史建築。文化局透過老房子運動計畫2.0媒合，由民間團隊大樂司文創自2022年負責修復及再利用，並以「光在錦町」作為營運名稱，歷經四年、投入1.4億元轉換為日式官舍群。

大樂司文創介紹，收入來源會以招商找到合適的品牌進駐，房舍租用費用而來。另一項是藉由場地創造活動，讓知名度提升，作為國內觀光客必訪的景點，未來有機會也會串連周邊場域，除了商業行為外，也肩負歷史價值，讓民眾更了解場域故事。

文化局介紹，2013年文化局首創老房子計畫，引入民間單位出資修復，折抵租金費用並以9年為約期。目前進展到2.0計畫，除了折抵租金外，也能折委管費；迄今投入9.6億元。今年錦町日式宿舍群開幕後，年底西本願寺輪番所、台北工場將開幕，和平東路一段187號也將開工。

已退休的東華大學歷史學系副教授張璉出席，她建議，北市推動的老房子運動在商業比例過高，相對地在房屋本身、住過什麼樣的人物等敘事過少。

北市議員曾獻瑩、陳賢蔚認為，雖然會有經營成本的考量，確實不可忽略建物本身及陳設展區的介紹，這也不光是文化局，而是要以觀傳局、教育局等單位來合力行銷，吸引觀光客之外，也要帶學子前來做教育推廣。

文化局長蔡詩萍坦言，老房子的維管需要一筆可觀的經費，過往名人故居若單以館藏經營，但到了現在績效每況愈下，每個月僅100多人參訪，局處需要4000多萬來補貼經營，大眾也難以前來認識房子歷史。

蔡詩萍說，因此經營上會以特色餐飲、書店、文創商店等活化為引子，帶動觀光客前來。以北美館為例，設置小區域的兒童美術中心，也是吸引親子客群，此外，市長蔣萬安也裁示，老房子空間活化需要一處獨立書店進駐，近期除了過往的活化空間利用，也擬打造藝術村概念來規畫。

文化資產科長林舒華補充，針對老房子招商，都會公告相關政策性使命，介紹展陳空間就是一項，另外，雖然招商店家可能是商業取向，但在年度考評中設有公益回饋比例，達標才能折抵租金。

frisson x sweet & sour coffee wave 進駐錦町日式宿舍群。記者邱書昱／攝影