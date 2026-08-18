快訊

台灣的詛咒？韓「光州雙年展」強迫台灣改名恐成慣例

陳幸妤：立委告訴趙建銘是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

七夕別只約會！命理師曝「5招」旺桃花 穿破衣恐感情生變

聽新聞
0:00 / 0:00

新北去年汙水接管3.6萬戶全國第一 獲中央評鑑特別獎

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市114年汙水接管戶數全國第一，水利局副局長林炎昌（右3）率隊出席，由內政部長劉世芳（左3）頒發汙水下水道評鑑特別獎。圖／新北市水利局提供
新北市114年汙水接管戶數全國第一，水利局副局長林炎昌（右3）率隊出席，由內政部長劉世芳（左3）頒發汙水下水道評鑑特別獎。圖／新北市水利局提供

內政部公布114年度全國污水計畫考核評鑑結果，新北市去年共完成3萬6018戶汙水下水道用戶接管，數量居全國第一，並獲頒「汙水下水道特別獎」。新北市水利局表示，汙水接管雖是看不見的地下工程，卻直接影響後巷環境、異味及病媒蚊孳生問題，將持續推動相關建設。

新北市水利局長宋德仁表示，汙水下水道建設是改善城市環境的重要基礎工程，透過用戶接管，可減少生活汙水直接排放，改善後巷髒亂及惡臭問題。新北雖非最早推動汙水接管的城市，但近年持續加速施工，去年完成3萬6018戶接管。

宋德仁指出，目前新北汙水接管已進入施工難度較高的階段，包含老舊建築空間狹窄、私有土地產權複雜、後巷違建，以及地下既有民生管線交錯等，都增加施工困難，市府及施工團隊須逐一協調、排除障礙。

水利局表示，中央評鑑團隊肯定新北去年汙水下水道用戶接管執行成果及行政效率。未來將持續推動汙水建設，民眾若對住家汙水接管有疑問，也可透過水利局免付費專線洽詢。

翻轉城市環境，從後巷接管做起，讓後巷變成寬敞乾淨明亮的休閒區域。圖／新北市水利局提供
翻轉城市環境，從後巷接管做起，讓後巷變成寬敞乾淨明亮的休閒區域。圖／新北市水利局提供

接管戶數突破關鍵，是透過無數場地方說明會宣導汙水接管相關規定，圖／新北市水利局提供
接管戶數突破關鍵，是透過無數場地方說明會宣導汙水接管相關規定，圖／新北市水利局提供

後巷施工環境髒臭嚴苛，施工人員不畏辛苦克服困難。圖／新北市水利局提供
後巷施工環境髒臭嚴苛，施工人員不畏辛苦克服困難。圖／新北市水利局提供

汙水 新北 特別獎

延伸閱讀

桃園汙水下水道接管目標超前 今獲內政部頒獎肯定

新北藍轟社宅、租補、勞工宅政策跳票 要蘇巧慧別保持沈默

新北市里環境認證侯友宜表揚826名里長 連10年奪全國最乾淨城市

經費50億 台電明年啟動2年18區部分地下線路更新計畫

相關新聞

蔣萬安喊話普發2萬！綠營議員酸「別只出一張嘴」 提案北市加碼發2萬

賴清德總統昨表示，明年普發現金每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。北市長蔣萬安酸，應要普發2萬元，不然就像賴先前說的「大家買個菜，錢就沒了。」民進黨北市議員表示，蔣萬安還在嘴秋？藍白年年杯葛預算，會不會連1萬都發不出來？更盤點北市財政有餘裕、不用舉債，所以正式提案普發2萬元。

賴清德社宅政策縮水 新北估地方社宅少1.3萬戶

賴清德總統社會住宅政見縮減，引發討論。新北市議員江怡臻今天在議會質詢指出，若中央將部分直接興建社宅轉列包租代管，新北的戶數會減少多少？新北市城鄉局長黃國峰表示，新北依照原本規畫要興建約5.2萬戶，可能降至3.9萬戶，新北會少約1.3萬戶。

1.4億重現「光在錦町」 北市老房子2.0 商業與文化平衡成考察焦點

台北市杭州南路二段61巷33至51號、金華街90號的錦町日式宿舍群，透過文化局「老房子文化運動2.0」耗費4年修復，今年上半年對外開幕。北市議會今赴在地考察，盼在商業設施與歷史文化傳承比例能拿捏到位，文化局表示，歷史展陳都會納入評選項目；文創商業是引子，來吸引帶動觀光客前來。

新北去年汙水接管3.6萬戶全國第一 獲中央評鑑特別獎

內政部公布114年度全國污水計畫考核評鑑結果，新北市去年共完成3萬6018戶汙水下水道用戶接管，數量居全國第一，並獲頒「汙水下水道特別獎」。新北市水利局表示，汙水接管雖是看不見的地下工程，卻直接影響後巷環境、異味及病媒蚊孳生問題，將持續推動相關建設。

新北藍轟社宅、租補、勞工宅政策跳票 要蘇巧慧別保持沈默

賴清德總統社宅政策跳票，新北市議會國民黨團今天舉行記者會指出，中央社宅政策跳票、租金補貼縮減，連新北市府推動企業勞工住宅也遭內政部否決，認為民進黨新北市長參選人蘇巧慧選擇保持沈默，「蘇巧慧剝了新北三層皮」。

沈伯洋提青年政策 推出城市基金、AI支持、圓夢計畫

賴清德總統昨天宣布「AI紅利，全民共享」，明年普發1萬元，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天再提青年加碼，搶攻青年選票，於青年政策記者會祭出三方案「城市青年基金」、「青年AI 使用支持方案」、「台北青年圓夢計畫」，期盼用城市的力量陪伴年輕人走穩第一步，讓青年敢讀、敢闖、敢試，更願意將未來留在台北

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。