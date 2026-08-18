新北去年汙水接管3.6萬戶全國第一 獲中央評鑑特別獎

內政部公布114年度全國污水計畫考核評鑑結果，新北市去年共完成3萬6018戶汙水下水道用戶接管，數量居全國第一，並獲頒「汙水下水道特別獎」。新北市水利局表示，汙水接管雖是看不見的地下工程，卻直接影響後巷環境、異味及病媒蚊孳生問題，將持續推動相關建設。

新北市水利局長宋德仁表示，汙水下水道建設是改善城市環境的重要基礎工程，透過用戶接管，可減少生活汙水直接排放，改善後巷髒亂及惡臭問題。新北雖非最早推動汙水接管的城市，但近年持續加速施工，去年完成3萬6018戶接管。

宋德仁指出，目前新北汙水接管已進入施工難度較高的階段，包含老舊建築空間狹窄、私有土地產權複雜、後巷違建，以及地下既有民生管線交錯等，都增加施工困難，市府及施工團隊須逐一協調、排除障礙。

水利局表示，中央評鑑團隊肯定新北去年汙水下水道用戶接管執行成果及行政效率。未來將持續推動汙水建設，民眾若對住家汙水接管有疑問，也可透過水利局免付費專線洽詢。

翻轉城市環境，從後巷接管做起，讓後巷變成寬敞乾淨明亮的休閒區域。圖／新北市水利局提供

接管戶數突破關鍵，是透過無數場地方說明會宣導汙水接管相關規定，圖／新北市水利局提供