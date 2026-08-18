蔣萬安稱應普發現金2萬綠議員擬提案 北市：沒有條件

總統賴清德宣布普發現金新台幣1萬元，台北市長蔣萬安說應普發2萬元，議員提案北市府加碼。北市財政局今天說，拿歲計賸餘發現金和「全民共享經濟成果」概念不同，北市沒有條件。

針對總統賴清德宣布明年普發現金1萬元，讓全民共享經濟成長成果，蔣萬安昨天受訪時表示，賴總統應該普發2萬元，不然就會變成「大家買個菜錢就沒了」。

民進黨台北市議員洪健益則透過臉書（Facebook）提到，蔣萬安說2萬元才夠，他幫市長實現，並正式在議會提案，請台北市府加碼普發現金2萬元，別讓市長只出一張嘴。

依洪健益提案內容，經查主計處決算報告，北市113年的累計賸餘共539億元，且114年更增至577億元，北市目前設籍約242萬人，平均每人可分配賸餘額度逾2萬3000元，市府財源穩健且充裕，具備可發放每名市民2萬元，財政實力無須舉債即可落實還稅於民。

台北市政府透過媒體群組轉發財政局新聞稿表示，針對外界提出「北市可比照中央普發現金」，市府已多次說明，外界主張理由為北市有歲計賸餘，但動用歲計賸餘就是發放過去累積的老本，與中央「超額的經濟紅利」概念完全不同，兩者財政條件及財源性質不能混為一談。

財政局進一步表示，116年度北市歲計賸餘332億元、債務353億元，整體財務狀況為負數，並沒有普發現金的條件。另據116年度財政狀況，中央歲入、歲出達到平衡；北市總歲入僅2382億元，不足以支應2524億元的總歲出，差短7.25億元，連同債務還本135.27億元，尚須移用歲計賸餘142.52億元。

北市府副發言人葉向媛說明，中央今年1到7月證交稅實徵就達3987億元，財政部長莊翠雲更公開表示，粗估今年全年證交稅將超過6000億元；若普發2萬元所需經費約4714億元，光是證交稅單一稅目收入，就超過普發2萬元所需經費。以中央目前的餘裕，普發2萬元具備財政基礎，與北市府財政條件完全不同。