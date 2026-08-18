明年普發1萬 侯友宜：總預算編列應有優先順序

新北市長侯友宜今天針對總統賴清德宣布明年總預算將普發現金1萬元議題表示，總預算的編列應該有優先順序，一定要先想到投資未來，行有餘力才來普發現金。

侯友宜今天出席「115年新北市里環境認證頒獎典禮」，全市共有791里獲頒發五星級認證並表揚，侯友宜接受媒體聯訪時，媒體詢及對賴總統宣布116年度中央政府總預算案，將在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，歲出增列新台幣2357億元，用來普發現金每人1萬元的意見。

侯友宜表示，總預算的編列，應該有一些優先順序。預算編列過程中除享受經濟成果，一定要先想到投資未來，不管是公共建設、社會福利以及國家安全的守護，這個一定要先做到位。

侯友宜表示，行有餘力才來普發現金，「我相信用這樣的一個方式，才讓我們的預算編列會比較能夠完整」，預算編列後一定要經過立法院嚴格審議的把關，以實際呈現國家未來的發展、經濟產業的帶動，以及照顧到社會上各族群。