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新北藍轟社宅、租補、勞工宅政策跳票 要蘇巧慧別保持沈默

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會國民黨團今天舉行記者會指出，中央社宅政策跳票、租金補貼縮減，連新北市府推動企業勞工住宅也遭內政部否決，民進黨新北市長參選人蘇巧慧選擇保持沈默，「蘇巧慧剝了新北三層皮」。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨團今天舉行記者會指出，中央社宅政策跳票、租金補貼縮減，連新北市府推動企業勞工住宅也遭內政部否決，民進黨新北市長參選人蘇巧慧選擇保持沈默，「蘇巧慧剝了新北三層皮」。記者葉德正／攝影

賴清德總統社宅政策跳票，新北市議會國民黨團今天舉行記者會指出，中央社宅政策跳票、租金補貼縮減，連新北市府推動企業勞工住宅也遭內政部否決，認為民進黨新北市長參選人蘇巧慧選擇保持沈默，「蘇巧慧剝了新北三層皮」。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應表示，國民黨說蘇巧慧砍社宅、反對勞工宅是徹底的造謠。蘇巧慧提出推動「都市更新局」，加速翻新老舊街廓，更公布將試辦「青年育兒宅」，讓符合條件的育兒家庭最長可租二十年，也會推動「長者友善住宅」，鼓勵包租代管業者優先出租給長輩。

而針對新北市的勞工宅方向，蘇巧慧也表示在中央地方能一起防弊的合作下就能推動，「每一句話、每一個政見都有新聞紀錄可供查詢」國民黨這種扭曲造謠的選戰方式，只會適得其反。

市議員林國春表示，民進黨高喊居住正義，選舉時承諾規畫13萬戶社會住宅，現今卻大幅縮減至約3萬戶，中央社宅經費也從2064億元減至800億元，地方自建社宅補助也喊卡，新北市是全國人口最多的城市，人均預算在六都又相對偏低，中央若再削減社宅補助，新北社宅興建將雪上加霜。

林國春質疑，蘇巧慧身為民進黨立委，對這些攸關新北市民居住權益的政策卻一句話都沒有說，只會冷眼旁觀、配合中央政策，根本是幫助民進黨迫害新北居住正義的幫兇，蘇巧慧若未來要參選新北市長，就應向市民說清楚，為何對新北市民的居住需求這麼殘忍。

市議員劉美芳表示，現全國約有93萬戶領取租金補貼，新北約有14萬戶，是全國第二高，行政院若規劃到2032年將租金補貼降至50萬戶，中間少掉的40多萬戶要去何去何從？

劉美芳說，中央稱未來將由社會住宅等政策接手，問題是房子還沒蓋好，不能今天把雨傘收走，卻跟人民說放心屋頂會蓋好。

劉美芳更指，新北提出讓企業興建符合條件的只租不售勞工住宅，並規畫使用比例限制及透過預告登記防止違規移轉，既然中央有疑慮，就應該與地方一起補漏洞、訂規則，不是直接否決。

她點名蘇巧慧，要求回答「你支不支持租金補貼縮減？」及「新北勞工宅支不支持中央重新審議？」並喊話中央「租補不要斷、社宅接得上、勞工宅不要擋」。

市議員林金結說，當年鴻海創辦人郭台銘曾提出土城地區推動勞工住宅的構想，因土城有許多工廠與勞工，盼讓工者有其屋，如今地方重新提出勞工住宅政策，卻又遭中央阻擋。

林也說，蘇巧慧2016年當選立委，其父親蘇貞昌之後也擔任行政院長，她卻沒有替新北爭取相關政策與福利，他形容「蘇貞昌接行政院長後新北市就沒有吃過一餐雞腿。

林金結說，從社會住宅、租金補貼到勞工住宅，中央政策接連影響新北，他質疑蘇巧慧對此卻始終保持沉默，喊話蘇巧慧若認為政策對新北不利，就應該有guts跟中央拍桌。

新北市議會國民黨團今天舉行記者會指出，中央社宅政策跳票、租金補貼縮減，連新北市府推動企業勞工住宅也遭內政部否決，民進黨新北市長參選人蘇巧慧選擇保持沈默，「蘇巧慧剝了新北三層皮」。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨團今天舉行記者會指出，中央社宅政策跳票、租金補貼縮減，連新北市府推動企業勞工住宅也遭內政部否決，民進黨新北市長參選人蘇巧慧選擇保持沈默，「蘇巧慧剝了新北三層皮」。記者葉德正／攝影

社宅 新北 租金補貼

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