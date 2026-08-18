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韓國藝匠疑無預警停業 北市提醒申請工資墊償要訣

中央社／ 台北18日電

北市勞動局今天表示，婚紗品牌韓國藝匠疑似無預警停業，提醒在北市提供勞務者可向勞動局申請調解，或向法院提起調解，以取得相關證明文件，以利向勞保局申請積欠工資墊償。

台北市勞動局發布資訊指出，韓國藝匠近期疑似無預警停止營業，可能衍生勞工工資、資遣費及其他勞動權益受損情形，提醒勞工有所作為以確保權益。

科長洪三凱說，近日已做勞動檢查，但因已無營業，無法檢查，後續勞動局會發函給業者至勞動局受檢。

勞動局告訴中央社記者，儘管業者停業、暫時無法聯繫，仍要提早備妥相關文件，以利向勞動部勞工保險局申請「積欠工資墊償」時，加速後續申請程序。

勞動局說明，取得文件的管道有二，首先可向勞動局提起勞資爭議調解，作業方式為至勞動局網站下載「勞資爭議調解申請書」，或至勞動局勞動即時通註冊身分並登入，進行線上申請；調解後，可進一步透過台北服務通申請「歇業事實證明文件」。

其次，勞動局說，也可直接向法院依據勞動事件法提起勞動調解或訴訟，從而取得「歇業事實證明文件」。

關於「歇業事實證明文件」的產生，勞動局說明，依現行規定，勞工經勞資爭議調解或法院勞動調解後，地方主管機關得依實際情形辦理歇業事實認定。

勞動局並說，除了歇業事實證明文件，同時可經由向勞動局申請或法院提起調解，取得積欠之工資或資遣費等「債權證明文件」，藉此備齊申請「積欠工資墊償」所需文件。

此外，勞動局補充，債權證明文件有所區分，如果調解成立，可向法院聲請准予強制執行裁定暨確定證明書正本；如果調解不成立，就未給付金額向法院聲請支付命令（或提起勞動事件訴訟）者，取得支付命令（或民事判決）確定證明書正本。完成此作業流程，最終才能向勞保局申請「積欠工資墊償」。

工資 北市 韓國

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