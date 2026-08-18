社宅消防警報廣播未同步 北市住都中心：持續釐清

台北市住都中心今天表示，針對興隆社會住宅D2因住戶煮食乾燒產生濃煙，消防警報及廣播未同步啟動，當時皆有即時處理，正持續釐清警報及廣播未同步啟動的原因。

民進黨台北市議員簡舒培昨天在北市議會大會工務部門質詢，興隆社會住宅日前發生火警且煙霧瀰漫，但警報無聲響且未有廣播通知住戶疏散，是住戶自行發現主動疏散而離開住處時也發現走廊濃煙密布，她要求市府清查開罰。

北市都市發展局長簡瑟芳當時答詢，經了解是有住戶忘記在煮東西導致乾燒進而釀起此事件，且此社會住宅的受信總機有收到訊號，但警報跟廣播確實無啟動，不過在測試時是正常，後續已啟動測試檢查所有社宅的警報系統。

北市住宅及都市更新中心今天發布新聞資料回應，針對社會住宅因住戶煮食乾燒產生濃煙，消防警報及廣播未同步啟動一事，經查當時消防受信總機有收到火警訊號，中控人員也掌握異常並即時處置，正持續釐清警報及廣播未同步啟動原因。

住都中心表示，此事發生後，就要求消防設備廠商全面檢查及測試，確認受信總機、消防警報及廣播功能均正常運作。

針對此社會住宅的警報及廣播當時未啟動原因，住都中心指出，已請專業廠商檢視訊號紀錄及系統連動機制，並依檢查結果辦理改善，且也同步全面檢視所管轄社宅的火災警報系統，目前各社宅系統均正常運作。

住都中心表示，消防安全涉及住戶生命財產安全，會持續釐清興隆社會住宅D2此事原因，並要求各社宅管理單位及設備維護廠商落實消防設備日常巡檢、警報、廣播系統測試與現場應變作業，確保消防設備正常運作，維護社宅居住安全。