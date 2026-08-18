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沈伯洋提青年政策 推出城市基金、AI支持、圓夢計畫

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午在黨中央舉行記者會，提出「城市青年基金」、「青年AI使用支持方案」、「台北青年圓夢基金計畫」三方案，期盼用城市的力量陪伴年輕人走穩第一步，讓青年更願意把未來留在台北。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午在黨中央舉行記者會，提出「城市青年基金」、「青年AI使用支持方案」、「台北青年圓夢基金計畫」三方案，期盼用城市的力量陪伴年輕人走穩第一步，讓青年更願意把未來留在台北。記者黃義書／攝影

賴清德總統昨天宣布「AI紅利，全民共享」，明年普發1萬元，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天再提青年加碼，搶攻青年選票，於青年政策記者會祭出三方案「城市青年基金」、「青年AI 使用支持方案」、「台北青年圓夢計畫」，期盼用城市的力量陪伴年輕人走穩第一步，讓青年敢讀、敢闖、敢試，更願意將未來留在台北

沈伯洋指出，「城市青年基金」鎖定18至22歲台北青年，未來規畫只要父或母居住在北市，且本人設籍達一定年限，市府每月提撥1500元至專戶，採長期基金方式操作，並鼓勵個人增加存款以擴大專戶本金。4年後專戶累積7萬2000元，搭配行政院「0到18歲成長津貼」存款和自己的存款，22歲大學畢業後可累積近50萬元不含基金收益。

沈伯洋說，「城市青年基金」也依不同情境設計相應機制，針對弱勢青年市府提撥額度加碼至每月3000元；計畫期間也將納入財商教育課程，協助青年建立理財觀念後才得以領取；若青年在計畫期間發生吸毒、詐騙等遭判刑，則僅退還個人存款本金。

沈伯洋表示，政策借鏡英國Lifetime ISA及首爾「青年儲蓄帳戶」，預計每年編列約18、19億元預算，支持約10萬年輕人累積人生第一筆資產，未來無論作為研究所學費、出國進修旅費或求職緩衝，讓青年在人生的起跑點勇敢跑起來。

台北市青年局本月初推出為期3個月的「青年AI工具補助計畫」，讓青年先訂閱、再申請。沈伯洋點出，該政策時間短，且需修習課程，甚至綁訂閱制模型，讓本就熟悉AI的人更容易取得補助，排擠沒上課的學生。他將祭出青年的「AI卡」，「青年AI 使用支持方案」透過設立「台北青年AI使用平台」，作為串接不同AI模型的統一入口，並有效管理AI使用額度、維護資安，增加市府與AI公司取得優惠的談判籌碼，未來更可以支持台灣人的AI新創，由市府來當第一個買家。

沈伯洋說明，AI支持方案第一期將提供設籍北市的18至25歲大學及碩士班學生每月300元額度；針對AI密集課程，可由教師或學校提出申請，將學生每月使用額度提高至500至1000元，支援課程學習與實作需求；至於專題、競賽團隊或需要大量資料與影音生成，則另依計畫一次核給2000至1萬元。接著第二期擴大到畢業後至45歲市民補助為期2年，涵蓋創業者、求職者和轉職青壯年。

沈伯洋表示，教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」迴響熱烈，他將進一步提出延續性支持，針對參與計畫的北市青年，提供後續專業諮詢、培訓、場地及創業基金等資源，包含設「台北研究院」將海外人才接回台北；同時推出「台北青年圓夢計畫」，鼓勵北市青年自主提案，透過輔導機制協助青年赴海外實踐圓夢計畫，或以市政發展為主題，投入市政參與、實習及研究等，並藉由青年交流打造「市民外交官」，擴大並豐富「無限城論壇」。

關於預算來源，沈伯洋指出，北市每年預算約2500億元，賴清德總統提出「AI紅利，全民共享」，北市也有更大的責任，讓北市獲得的紅利再度投資在市民身上，城市青年基金預算約18、19億元，青年AI 使用支持方案包含第一、二期預算共9億元，台北青年圓夢計畫8年共20億元、每年約2.5億元，三項青年政策每年預算約29億元占整體預算比例低，卻具有長期效益。

沈伯洋 基金 青年

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