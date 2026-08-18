新北市里環境認證侯友宜表揚826名里長 連10年奪全國最乾淨城市

新北市政府今天舉辦115年里環境認證頒獎典禮，市長侯友宜表揚826名里長，其中791個里獲得五星級認證。侯友宜表示，新北市連10年獲全國最乾淨城市，更獲得全球50個最幸福城市之一全國排名最高，都是因里長與志工的犧牲奉獻才能成就這份榮耀。

新北市長侯友宜今天上午出席新北市「115年里環境認證」頒獎典禮時表示，新北市自2013年推動里環境認證已經走了14年，以里為單位推動環境認證，14年來持續優化制度，由競賽轉型為認證，並加入輔導機制，希望不是只有少數績優里做得好，而是帶動更多里一起進步。認證內容也由早期環境清潔，逐步擴展至巷弄乾淨、病媒防治、公廁清新、環境綠化、循環資源、環保推廣及低碳永續等7大面向，將環境治理從清潔維護延伸至永續生活。

侯友宜說，從政府開始帶動，里長還有環保志工、區公所、市民大家一起來維護地方的環境衛生，到現在已經有826個里參與里環境認證，超過8成多的第一線市民與里長們並肩作戰，從巷弄乾淨、循環經濟、公廁清新以及病媒蚊的防治，大小事情大家都能夠同心齊力，所以新北市在里環境的認證帶動底下，已經連續10年得到全國最乾淨的城市。

侯友宜指出，新北市在今年英國公布的全球1000個城市評選中，獲選為全球 50個最幸福的城市之一，且新北市是全國排名最高的。這就是我們的環保清潔帶給市民有感的幸福感政策，這是各位帶來的榮耀，也是市民跟里長們大家一起共同並肩作戰所得來的成果。

環保局表示，14年來最大的改變，不只是參與里數由2013年393里增加至今年826里，規模成長超過2倍，更重要的是理念的轉變。過去各里以競賽爭取佳績為目標，如今透過認證制度及經驗交流，逐步形成互相觀摩、彼此學習的文化，讓環境維護從政府清、民眾看，轉變為地方主動做、大家一起顧，打造社區共好的良性循環。

今年826個參與里中，共有791里獲五星級、26里獲四星級及8里獲三星級認證，另有9個績優種子里主動分享經驗，成功輔導過去未曾參與的行政里取得認證，讓環境改善從自己做好進一步走向帶著大家一起做好。

其中五股區水碓里創下連續14年奪得五星級認證，里長邱江永表示，水碓里從改善髒亂點開始，逐步打造綠美化休憩空間，並在老人公寓頂樓打造的太陽能魚菜共生農場，提供長輩休閒活動空間，也是附近幼兒園環境教育基地。另外透過黃金里資收站，不僅讓里民來做環保，還可推動下一代的幼兒園環保教育，這些都是環保志工辛苦的付出，才能成就水碓里作為一個典範。

另外獲得績優種子的三重區福安里里長施正通則說，福安里秉持做好也要帶著大家一起做好的精神，累計已經輔導22個里參與認證。施正通強調，帶著評審去受輔導的里進行現況分析，改善容易被忽視導致病媒蚊的地方（例如天溝）帶領初次參與的里長巡檢容易被忽視的病媒蚊熱點（如天溝），慢慢改善區域，達成防治登革熱與美化環境的目的。從最早2013年只有4個里參加，到今年已經有104個里參加，這是極大的成長。

環保局指出，今年共有14區獲得團體評比肯定，其中第三組更首度出現深坑、石碇、坪林、石門、平溪、貢寮、金山及萬里等8區並列第1名，展現環境改善已由單一行政里擴展為區域共同提升的成果。未來將持續深耕環保觀念與資源整合，帶動里與里互相學習、區與區一起進步，讓乾淨、舒適及永續成為新北市民每天都能感受到的生活品質。

侯友宜與多名里長逐一握手。記者黃子騰／攝影

得獎的里長一同合影。記者黃子騰／攝影

侯友宜頒發五星級認證給里長。記者黃子騰／攝影