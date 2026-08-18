影／蔣萬安喊中央加碼普發 吳思瑤：北市賸餘為何不先發？

賴清德總統宣布明年普發現金每人1萬元，強調「AI紅利，全民共享」，台北市長蔣萬安則認為1萬元不足，喊話中央應加碼至2萬元。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋競選辦公室總幹事吳思瑤今天受訪時反批，蔣萬安要求中央加碼前，應先看看台北市政府自身的財政條件，「不要只想做『蔣總統』，先把市長本務、本業做好」。

吳思瑤表示，蔣萬安要求中央從1萬元加碼至2萬元，喊話對象應該是中央政府，但台北市政府本身財源充裕，若要談普發現金，應該先從台北市做起。

吳思瑤指出，民進黨台北市議會黨團早在去年就曾提出相關主張，認為依當時北市稅計賸餘超過500億元的條件換算，台北市政府應可考慮普發現金，每名市民約可獲得2.1萬元。吳思瑤進一步表示，若將今年的稅計賸餘一併計算，台北市政府的財政條件可能更加充裕，因此在要求中央加碼普發之前，蔣萬安應先思考北市府是否有能力、有條件自行提出相關方案。

她也說，民進黨台北市議會黨團早已有相關提案，但北市府始終沒有採納，直言「蔣不聽」。吳思瑤認為，蔣萬安與其要求中央普發2萬元，不如先運用北市自身財政條件，回應台北市民的期待。