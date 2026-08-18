蔣萬安喊話普發2萬！綠營議員酸「別只出一張嘴」 提案北市加碼發2萬

賴清德總統昨表示，明年普發現金每人1萬元，讓「AI紅利，全民共享」。北市長蔣萬安酸，應要普發2萬元，不然就像賴先前說的「大家買個菜，錢就沒了。」民進黨北市議員表示，蔣萬安還在嘴秋？藍白年年杯葛預算，會不會連1萬都發不出來？更盤點北市財政有餘裕、不用舉債，所以正式提案普發2萬元。

北市議員許淑華說，賴清德總統宣布，明年將普發現金每人1萬元，要讓「AI紅利，全民共享」。消息一出，蔣萬安市長第一時間就回嗆，說應該「普發2萬元」，經濟成果好，回饋給全民，本來就天經地義。普發1萬要成真的前提就是116年度中央政府總預算，今年年底前就得先在立法院審查通過。

她說，這幾年，藍白在立法院是怎麼對待中央總預算，大家都看在眼裡。今天喊「普發2萬」喊得最大聲的人，如果回頭就默許自己的黨團把預算卡在立法院，那不叫照顧人民，那叫拿人民的期待當提款機。

她呼籲藍白立委，停止政治杯葛，回到專業審查，年底前完成116年度中央政府總預算審議，也請蔣萬安把喊價的力氣，用在呼籲同黨立委，應按時審完116年預算。

北市議員洪健益也說，蔣萬安市長說2萬元才夠，「我來幫市長實現！」正式提案。台北市113年累計賸餘539億，114年更增至577億。台北市財政這麼穩健，平均每人賸餘超過2.3萬元。既然有財政餘裕、又不用舉債， 那就別只說「2萬元才夠」。

他說，真的有能力，就把2萬元發給市民，這才是市長說「2萬元才夠」的最佳典範。請台北市加碼普發現金2萬元，別讓市長只出一張嘴。