新北三蘆涼適點掛零 議員促增量能

本報關注步行友善及涼適城市發展，新北議員彭佳芸昨質詢指，市府設有一二一處抗高溫「涼適據點」，年底前預計增至一三五處，實際查詢環境部抗高溫涼適地圖，三重、蘆洲人口密集區戶外遮蔭及降溫設施幾乎掛零，抗高溫政策不能靠民眾「走進超商吹冷氣」，應讓市民在戶外就能找到遮蔭、休息及補水空間，要求市府加強涼適點量能，並訂定標準。

彭佳芸說，光依賴超商、超市等室內場所，不足以因應愈來愈嚴峻的高溫環境。市府投入大量經費改善都市景觀，如三重公共服務園區投入約一點一八億元，蘆洲湧蓮寺、蘆洲國小及廟口商圈周邊陸續進行人行環境改善，相關工程都強調增加遮蔭、調節都市溫度及減緩熱島效應，為何涼適地圖上卻找不到一處？

彭主張，不能種一棵樹、出現一小塊陰影就被認定為涼適點，應訂明確標準，包括遮蔭程度、座椅、通風、無障礙動線及實際降溫效果，讓民眾坐下休息、躲避陽光並取得飲水，建議市府推「民間涼適點及補水站補助計畫」，邀店家、宮廟、教會、社區據點、診所及藥局等加入，依服務內容分Ａ、Ｂ、Ｃ三級，例如Ａ級為休息涼歇點、Ｂ級為補水涼適點、Ｃ級為戶外降溫示範點，提供不同程度設備補助。

新北環保局長程大維表示，里辦公處有設置飲水空間，透過「奉茶計畫」增加民眾取得飲水管道，也鼓勵民間場所加入涼適點，部分街廓型空間也可納入考量。至於涼適點降溫標準，環境部相關指引沒有將「實測降溫幾度」納入標準，ＡＢＣ分級制度會進一步研議。

夏日高溫炎熱，北市規畫要在信義區路口裝設八處遮陽傘，讓民眾等待過馬路時能遮陽，議員質疑遮陽傘至今仍未完工。都發局說，八處遮陽傘今年夏天將陸續完成，先觀察信義區試辦狀況，再評估各行政區需求做規畫。