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人貓共好 新北幸福喵樂宅啟用

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導
新北市長侯友宜昨出席「幸福喵樂宅」啟用，希望這座貓咪友善空間示範區，讓愛貓民眾建立正確飼養觀念與飼主責任。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜昨出席「幸福喵樂宅」啟用，希望這座貓咪友善空間示範區，讓愛貓民眾建立正確飼養觀念與飼主責任。記者潘俊宏／攝影

新北登記犬貓卅七萬隻，貓十八萬占一半，近年登記養貓量是養狗二倍以上，新北打造「幸福喵樂宅－貓友善空間示範區」啟用，帶民眾理解從出生到長照階段需求，建立正確飼養觀念。新北動保處一年接獲破百件貓咪不當飼養通報案，專家提醒「室內不代表絕對安全」，應從貓咪生活習性出發，檢視居家環境。

都會區小宅化，養貓契合現代人生活型態，風氣正上升。市長侯友宜昨見證全國首座「幸福喵樂宅－貓友善空間示範區」，規畫貓寶貝照護教育區、貓友善空間示範區，開放有意認養者與所內貓咪近距離接觸。

幸福喵樂宅以「貓咪生命時間軸」為主題，從幼貓、成貓一路到高齡貓，循著一生歷程，認識不同階段照護重點。飼主可站在貓咪角度重新認識自己的家，友善空間示範區呈現休息、躲藏、跳躍、吃飯、喝水及如廁等生活場景，觀察牠喜歡躲在哪，家裡哪些地方需調整。貓寶貝照護教育區從「我真的適合養貓嗎？」出發，思索貓咪入住新家、日常照護到老年生活可能遇到的問題。

六月初土城一處大樓發生家貓從十樓墜落死亡案，經查是小孩沒關閉門窗發生憾事，住處未加裝防護網，導致貓從高處墜落，飼主遭裁處一萬五千元。

動保處分析每年約百件貓咪不當飼養通報案，類型包含居家環境不安全、環境衛生不佳、飲食飲水不足、活動空間不適當、疾病或受傷未妥善照護，及飼養數超過照顧能力等。不當飼養並非都是刻意虐待，有些是飼主不了解貓咪習性或低估居家環境風險造成，貓咪有攀爬、跳躍及探索習性，看似安全居家環境，從貓咪角度可能暗藏危機。若窗戶、陽台缺乏適當防護，受鳥類、昆蟲或聲音刺激時，可能突然追逐或跳躍，增加墜樓風險。

中華民國獸醫師公會全聯會理事長石金生提醒，養貓前應先進行「居家安全健檢」，留意五大風險包含防墜落，窗戶、陽台須做好防護防墜落。動物醫院常見貓咪啃咬電線、繩索等小物，應妥善收納，避免吞食異物。

防中毒也是居家安全一環，部分植物、藥物及清潔用品對貓咪造成危害，要避免舔食。另需防燙傷及意外，廚房等高溫設備可能成為危險來源。貓咪喜歡躲藏，也要慎防受困。

八月十七日是國際黑貓感謝日，持續到今年十二月卅一日，民眾領養黑貓，新北八個動物之家提供一年免費飼料。

新北 貓咪 侯友宜

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