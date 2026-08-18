設備老化 北市抽水站2成逾27年

北市防洪設備面臨高齡化危機，八十八處抽水站四二九台機組中，高達十八處耐用年限逾廿七年，占比達兩成，高齡機組維修率偏高，抽水不及恐造成區域淹水。水利處表示，二○一五年起已陸續汰換，會視狀況更換新型機具。

極端天氣下，短延時強降雨日益頻繁，北市議員汪志冰說，北市二○一八年起裝設下水道偵測器，監測積淹水狀況，截至今年六月，全市有五十四次淹水紀錄，士林區十三次居冠；令人憂心是，全市高達兩成抽水站耐用年限超過廿七年。儘管水利處針對排水機組有年限設定，部分機具使用頻繁，尚未到年限就要經常維修。

汪志冰檢視近十五年五九五次維修紀錄發現，高齡機組維修頻率偏高，設備老舊不容忽視。她舉今年六二五內湖淹水為例，文德路、金龍路及內湖路三段周邊嚴重淹水，可見短時間降雨量已超過區域抽水站排水系統負荷。

水利處長張凱堯說，確實有些經常抽水、使用頻率高的機組耗損嚴重，加上老舊機組零件難尋，會依使用狀況更換新型機具，提高工作效率，也拉高抽水量，至少提升百分之十。

「以防洪安全為考量，抽水站是重中之重，會謹慎評估汰換。」張凱堯提到，北市府從二○一五年起，陸續更新抽水站，今年到第六期更新。內湖三座包含新民權、陽光、港墘抽水站排定明年更換；基隆河沿線抽水站也約卅年歷史，會依更換機制做評估。