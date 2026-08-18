聽新聞
0:00 / 0:00

設備老化 北市抽水站2成逾27年

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

北市防洪設備面臨高齡化危機，八十八處抽水站四二九台機組中，高達十八處耐用年限逾廿七年，占比達兩成，高齡機組維修率偏高，抽水不及恐造成區域淹水。水利處表示，二○一五年起已陸續汰換，會視狀況更換新型機具。

極端天氣下，短延時強降雨日益頻繁，北市議員汪志冰說，北市二○一八年起裝設下水道偵測器，監測積淹水狀況，截至今年六月，全市有五十四次淹水紀錄，士林區十三次居冠；令人憂心是，全市高達兩成抽水站耐用年限超過廿七年。儘管水利處針對排水機組有年限設定，部分機具使用頻繁，尚未到年限就要經常維修。

汪志冰檢視近十五年五九五次維修紀錄發現，高齡機組維修頻率偏高，設備老舊不容忽視。她舉今年六二五內湖淹水為例，文德路、金龍路及內湖路三段周邊嚴重淹水，可見短時間降雨量已超過區域抽水站排水系統負荷。

水利處長張凱堯說，確實有些經常抽水、使用頻率高的機組耗損嚴重，加上老舊機組零件難尋，會依使用狀況更換新型機具，提高工作效率，也拉高抽水量，至少提升百分之十。

「以防洪安全為考量，抽水站是重中之重，會謹慎評估汰換。」張凱堯提到，北市府從二○一五年起，陸續更新抽水站，今年到第六期更新。內湖三座包含新民權、陽光、港墘抽水站排定明年更換；基隆河沿線抽水站也約卅年歷史，會依更換機制做評估。

北市 老化 淹水 抽水站 汪志冰

延伸閱讀

北市抽水站2成服役逾27年 汪志冰籲：更新大於維修

汐止火車站電梯更新完成 4部電扶梯接續汰換

北市遮陽傘今夏完工...議員質疑無後續規畫 都發局：先觀察試辦狀況

確保唯一核電廠順利運作 匈牙利沉船拉高多瑙河水位

相關新聞

人貓共好 新北幸福喵樂宅啟用

新北登記犬貓卅七萬隻，貓十八萬占一半，近年登記養貓量是養狗二倍以上，新北打造「幸福喵樂宅－貓友善空間示範區」啟用，帶民眾理解從出生到長照階段需求，建立正確飼養觀念。新北動保處一年接獲破百件貓咪不當飼養通報案，專家提醒「室內不代表絕對安全」，應從貓咪生活習性出發，檢視居家環境。

設備老化 北市抽水站2成逾27年

北市防洪設備面臨高齡化危機，八十八處抽水站四二九台機組中，高達十八處耐用年限逾廿七年，占比達兩成，高齡機組維修率偏高，抽水不及恐造成區域淹水。水利處表示，二○一五年起已陸續汰換，會視狀況更換新型機具。

新北三蘆涼適點掛零 議員促增量能

本報關注步行友善及涼適城市發展，新北議員彭佳芸昨質詢指，市府設有一二一處抗高溫「涼適據點」，年底前預計增至一三五處，實際查詢環境部抗高溫涼適地圖，三重、蘆洲人口密集區戶外遮蔭及降溫設施幾乎掛零，抗高溫政策不能靠民眾「走進超商吹冷氣」，應讓市民在戶外就能找到遮蔭、休息及補水空間，要求市府加強涼適點量能，並訂定標準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。