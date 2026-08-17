北市抽水站2成服役逾27年 汪志冰籲：更新大於維修

因應極端氣候影響，短時強降雨經常造成路面積淹水，台北市議員汪志冰今質詢北市境內抽水站老舊狀況，調查發現目前有18處耐用年限超過27年，占整體20％。水利處回應，抽水站從民國104年開始陸續汰換，今年到第六期，除了內湖三座抽水站更換之外，基隆河沿線也會依機制評估，至少提升抽水量10％。

汪志冰表示，北市從107年起裝設下水道偵測器，監測積淹水狀況，截至115年6月，全市已有54次淹水紀錄，其中士林區13次居冠；更令人憂心的是，全市88處抽水站429台機組中，有18處耐用年限已超過27年，占比達20%。

她說，雖然水利處針對排水機組會有年限設定，不過有些機具使用頻繁，尚未到年限就需要經常維修，經過檢視近15年595次的維修記錄，不難發現多處高齡機組維修頻率偏高，顯示設備老舊不容忽視。極端氣候之下，降雨愈來愈猛烈。

她說，以6月25日內湖區的積淹水造成文德路、金龍路及內湖路三段周邊嚴重淹水，可見短時間降雨量已超過排水系統負荷。

汪志冰認為，市府應該全面性盤點抽水機組，依設備年限、故障維修頻率等，及早規畫未來抽水站、抽水機組整體擴建、升級更新計畫，提出明確的更新期程及預算規畫。特別是維修頻率高的機組，是否提前先行更換，以避免持續花錢維修。

水利處長張凱堯表示，確實有些經常抽水、使用頻率高的機組會耗損嚴重，「漲潮就要抽水；漲潮就會老舊。」而老舊的機組相對地零件也很難尋找，所以也會依照使用狀況來更換新型機具，不僅工作效率高，也能順勢將抽水量拉高，至少提升抽水量10％。

張凱堯說，北市從104年陸續更新抽水站，今年則是到第六期更新，目前內湖三座抽水站，包含新民權、陽光、港墘抽水站明年排定更換，同時基隆河沿線抽水站也到達30年左右，因此會依更換機制評估，「以防洪安全為考量，抽水站會是重中之重，並謹慎來評估汰換。」