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北市遮陽傘今夏完工...議員質疑無後續規畫 都發局：先觀察試辦狀況

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
夏日高溫炎熱，北市規畫要在信義區路口裝設8隻遮陽傘，讓民眾等待過馬路時能遮陽，不過議員質疑遮陽傘至今仍未完工，除幾個特定區域其他區域也未有進一步規畫，質疑可行性計畫沒做好。示意圖。聯合報系資料照
夏日高溫炎熱，北市規畫要在信義區路口裝設8隻遮陽傘，讓民眾等待過馬路時能遮陽，不過議員質疑遮陽傘至今仍未完工，除幾個特定區域其他區域也未有進一步規畫，質疑可行性計畫沒做好。示意圖。聯合報系資料照

夏日高溫炎熱，北市規畫要在信義區路口裝設8隻遮陽傘，讓民眾等待過馬路時能遮陽，不過議員質疑遮陽傘至今仍未完工，除幾個特定區域其他區域也未有進一步規畫，質疑可行性計畫沒做好。都發局表示，8隻遮陽傘今年夏天會陸續完成，目前會先觀察信義區試辦狀況，在評估各行政區做不同規畫。

議員簡舒培表示，現行降溫城市除了信義區8隻遮陽傘，是否有其他區域也有規畫相關政策。都發局長簡瑟芳表示，針對體感降溫除遮陽傘外，也包含2024年都市計畫公告，目前已有6案申請，遮陽傘則由信義區先行試辦，其他區域也有其他體感降溫計畫。

簡舒培質疑，先前台北市長蔣萬安曾表示各行政區若有設置需求可以來反映，但目前除了信義區、西門町、小巨蛋有遮陽傘施作計畫外，沒有其他推動計畫，質疑可行性計畫沒做好，甚至多次索資內部會議、使用預算等市府都不提供，她認為這些資料都應公開讓民眾檢視。

都發局長簡瑟芳表示，相關會議資料市政會議記錄都有提供，遮陽傘部分基隆松高路口與遠雄信義金融大樓南側，這2處3座遮陽傘將於8月底完成設置，其餘將於今年夏天陸續完成，其他行政區將依到時試辦狀況，會依不同做法規畫不同遮陽措施。

簡舒培也質疑，現在西門町、小巨蛋兩隻遮陽傘市府稱是廠商加值服務，沒有額外收錢，但依據市府跟兩個廠商簽訂成效式契約真相是要依指標給付價金，根本不是免費，若符合指標就要付給兩個廠商共約289萬。新工處長林昆虎說，指標不單就遮陽傘成效，如果提出整體方案或試辦計畫被市府接受才會付錢。

議員 北市 信義區

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