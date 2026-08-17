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新北打造「幸福喵樂宅」 認養前體驗從貓咪角度重看自己的家

中央社／ 新北17日電

新北動保處因應飼養貓咪民眾激增，特地打造「幸福喵樂宅」並設置貓寶貝照護教育區及貓友善空間示範區，開放有意認養民眾近距離接觸貓咪，並建立正確飼養觀念與責任。

新北市長侯友宜今天主持「幸福喵樂宅」啟用儀式，並實地參觀宅內展示內容，體驗貓咪友善居家環境設計，並依「貓咪生命時間軸」主題，了解幼貓、成貓到高齡貓咪成長歷程，認識不同生命階段照護重點。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，新北市在犬貓登記數量已達到37萬隻，貓咪登記的數量達18萬隻，可說是差不多占一半；尤其近來貓咪登記數量已超過犬隻兩倍，顯見飼養貓咪的人越來越多。

他表示，打造「幸福喵樂宅」，就是要提供如何照顧貓咪的示範教育區塊，以及如何打造貓咪友善空間的居家環境；尤其今天是國際黑貓感謝日，為了鼓勵大家領養黑貓，即日起到今年底前到動物之家領養成年黑貓，市府將提供1年免費飼料。

動保處表示，「幸福喵樂宅」不只是展示飼養貓咪的知識，更要讓飼主站在貓咪角度重新認識自己的家；將休息、躲藏、跳躍、吃飯、喝水及如廁等貓咪生活場景搬進來，讓有意認養貓咪民眾與貓咪實際接觸，一同體驗友善環境與空間配置。

動保處表示，為建立正確飼養觀念與責任，設置「貓寶貝照護教育區」，帶民眾一路認識貓咪入住新家、日常照護到老年生活可能遇到問題，讓養貓不只是多了家庭成員，更要做好陪伴牠走完一生的準備。

貓咪 認養 新北

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