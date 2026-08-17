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三重商工勇奪矽谷發明展雙金 技職創新再獲國際肯定

觀天下／ 記者陳郁薇／三重報導
三重商工雷祐嘉獲國際獎項肯定，台灣技職人才持續在國際舞台發光。圖／觀天下有線電視提供
三重商工雷祐嘉獲國際獎項肯定，台灣技職人才持續在國際舞台發光。圖／觀天下有線電視提供

新北市立三重商工製圖科三年級學生雷祐嘉，參加2026年第5屆美國矽谷國際發明展(SVIIF)表現亮眼，以創新作品「多功能安全紙箱割刀(Multi-Function Safety Carton Cutter)」從全球眾多參賽作品中脫穎而出，一舉拿下「大會金牌」及「泰國國家研究委員會(NRCT)特別獎—最佳國際發明與創新獎」雙項殊榮，展現台灣技職學生扎實的專業能力與創新研發實力。

隨著電子商務與物流產業蓬勃發展，民眾拆箱時不慎割傷或造成包裹內物品損壞的情況時有所聞。雷祐嘉從日常生活中的拆箱需求出發，結合製圖科所學的結構設計、人因工程與實作技術，研發「多功能安全紙箱割刀」，透過創新的刀刃防護機構提升使用安全性，同時因應不同厚度及材質的包裝材料，具備多功能與高度實用性。

評審團肯定作品兼顧安全性、功能性與創新設計，尤其刀刃防護機構能有效降低使用者割傷風險，並提升拆箱操作的便利性與穩定度，具有實際應用及商品化潛力。作品不僅展現學生將專業知識轉化為生活解決方案的能力，也充分體現技職教育「做中學、學中創」的核心精神。

雷祐嘉表示，作品靈感來自平時觀察生活中拆箱時容易遇到的問題，確立構想後，在指導老師協助下不斷修改設計，並透過3D列印進行多次打樣與測試，從機構調整到操作手感，反覆修正後才完成最終作品。此次能在國際發明展獲得肯定，除了感謝指導老師的悉心教導，也感謝學校提供完善的實作設備與學習環境，讓自己的創意能夠走上國際舞台。

三重商工校長李立泰表示，學校長期推動技職教育，鼓勵學生從生活中發現問題，運用專業知識提出創新解方，並透過實作將想法化為具體成果。雷祐嘉此次在國際發明展獲得雙項殊榮，不僅是個人成就，也是三重商工落實技職教育、培養學生實務能力與創新思維的成果。未來學校將持續深化產學合作、強化國際交流，鼓勵更多學生勇於發揮創意，以專業技術解決生活與產業問題，讓台灣技職人才在國際舞台持續發光。

矽谷 三重 發明展

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