漁人煙火璀璨首發 河海音樂季淡水場登場

2026新北市河海音樂於淡水漁人舞臺熱鬧登場，邀請卡司陣容涵蓋多元風格樂曲，由融合本土嘻哈、電子舞曲與樂團元素等樂團演出，吸引眾多樂迷到場參與，新北市市長侯友宜也親自到場參與活動，與現場民眾一同感受河海音樂季的熱烈氣氛。

侯友宜市長表示，淡水擁有獨特的夕陽河岸景致、嶄新的橋墩景觀與豐富的人文特色，加上淡水漁人舞臺作為提供音樂團體展現原創能量的基地，希望透過音樂活動結合城市景觀與觀光資源，邀請民眾走進河岸空間，感受新北多元的夏日藝文氛圍。

另外還有「2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」璀璨絢麗的主題煙火秀，上萬民眾齊聚漁人碼頭，現場樂迷與觀眾隨著音樂節奏搖擺，再搭配淡水河岸夕陽與淡江大橋景致，洋溢夏日音樂氛圍，為新北市河海音樂季再添精彩篇章，也邀請民眾接下來8月23日以及30日一起來共度夏日音樂盛會。