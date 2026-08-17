淡水區海稜一線美景爆紅 侯友宜體驗海堤自行車道

為提升市民遊憩品質與濱海騎乘安全，新北市長侯友宜前往「金色水岸觀海長堤自行車道」體驗無限海景。市府打破過去海堤遮蔽視野的限制，改以鋼構方式於海堤上方打造長1.1公里的「堤頂自行車道」，擁有全新「高角度」欣賞海天一色的絕美夕照，獲得大眾極高的評價。市長除肯定工程團隊克服海岸管制區施工難度外，也強調此路段將成為串聯北台灣水岸生活圈的重要拼圖。

市長侯友宜表示，該濱海路段長年深受國內外旅客喜愛，是城市重要的觀光門面。過去民眾騎乘自行車只能走在海堤內側，無法直接欣賞海景，為了優化休憩體驗，市府積極推動優化工程，總共投入5.85億元經費(含中央補助4.4億元、地方自籌1.45億元)，將關渡至新市鎮海堤長達11公里的路線全面升級。其中，最關鍵的「海堤段」斥資約2億元，克服高架鋼構橋落柱於海堤混凝土結構的技術挑戰，打造出兼具人行步道、自行車道與觀景平台的複合式空間。

新北市政府高灘地工程管理處處長黃裕斌說明，金色水岸海堤段自行車道工程以「海稜一線」為核心設計概念，建置淨寬3公尺的堤頂獨立車道，不僅拓寬了騎乘空間，落實人車分道以保障安全，更融入多處景觀視野交織點，讓騎士與散步民眾能零死角感受海浪與黃昏美景。此外，因該車道坐落於海岸特定管制區內，開放時間為每日上午6時至下午7時，提醒欲前往觀海的民眾請留意時間。

市長侯友宜進一步勾勒未來綠色交通願景，海堤段自行車道的啟用不僅是地方休憩的升級，更是整體環島自行車路網的重要環節，市長熱情邀請大眾利用假期體驗此「全國第一」的絕美海景路線。未來市府將持續推動與鄰近縣市及北海岸各區的自行車道串聯，包含萬里、金山至東北角等路段，目標打造一條從市區延伸至濱海、完整且優美的水岸自行車生活圈，帶動沿線綠色觀光經濟。