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三芝區水果玉米少量、分批種植 清甜脆嫩成夏日輕食新選擇
炎炎夏日最適合品嚐一下輕食蔬菜，新北市三芝區今年雖然西瓜歉收，但是目前也進入產季的水果玉米不論品質、產量都相當不錯。三芝有機農場說，水果玉米怕蟲害，因此以分批、少量種植，取代以往一種一整片，今年暑假雖然吃不到三芝西瓜，但清甜的水果玉米卻也是不錯選擇。
三芝有機農場馬文權說，多年來農友最害怕的秋行軍蟲蟲害問題，一種一大片就會吸引蟲害襲擊，因此今年乾脆分批、少量的種植，為此進入產季水果玉米品質產量都很不錯。
三芝有機農場今年種植方式改採分批，每兩週種下一批，同一片土地也不會種植太多，就是要避免蟲害，此外，今年水果玉米水分、肥料都很夠，因此今年的水果玉米可以說是甜嫩好吃。
馬文權再指出，水果玉米粒皮薄、肉質透明細膩，像是水果輕甜的口感，是入夏輕食的好選擇，還有每株玉米都會結兩顆玉米，其中一顆會透過疏剪採下當作玉米筍，一樣脆甜好吃。現在水果玉米進入產季，喜愛玉米清甜口感的民眾千萬把握產季品嚐。
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