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汐止火車站電梯更新完成 4部電扶梯接續汰換

觀天下／ 記者陳惠玲/汐止報導
汐止火車站電梯更新完成，手扶梯預計今年底進行汰換工程。圖／觀天下有線電視提供
汐止火車站電梯更新完成，手扶梯預計今年底進行汰換工程。圖／觀天下有線電視提供

汐止火車站的電梯還有手扶梯一直以來故障率高，引起不少民怨，所以台鐵也陸續進行汰舊換新，更新進度如何？立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，目前5部電梯都已經更新完成，至於4部手扶梯會在今年底開始接續更新。

立法委員廖先翔表示，先前火車站的電梯、電枎梯都是用價格標決標，所以大家常常詬病品質不太好、故障率比較高，現在電梯、電扶梯陸陸續續都到了汰換的使用年限，所以這次汐止車站跟台北車站及松山車站，爭取成為台鐵第一批更換電梯跟手扶梯的車站，從去年開始一直到今年、明年，分三年期要把汐止車站所有電梯跟手扶梯全部汰舊換新，去年完成了信義路及秀峰路口的電梯汰換，今年也完成了第一月台及第二月台以及通往停車場的電梯。

廖先翔提到，剩下的4座電扶梯，因為使用年限是今年底才會到期，因此信義路出口的上下的電扶梯，預計今年底就會進行汰換工程，還有明年開始汰換第一月台、第二月台的電扶梯，分三年期全部完成，希望未來在使用的時候，新的設備故障率比較低，使用起來更方便安全。另外，也有民眾反應電梯汰換完的速度為什麼沒有做提升，主要是因為這是早期設計上方空間不足的關係，早期是用油壓式的升降梯，要用鋼索式的話，空間要比較大，可能涉及到結構的變更等等，會更為複雜，因此，沿用原有的油壓式的電梯，雖然速度比較慢，但是相對起來，對於長輩的搭乘比較緩慢較為安全，接下來會持續督促明年電扶梯汰換工程如期如質盡快完成。

台鐵科長李彥儀指出，汐止火車站電梯從去年11/22日開始，現已完成5部電梯更新(信義路、秀峰路、一、二月台及停車場)且已開放使用，接下來就是前站2台電扶梯，因為未達屆齡年限的關係，所以，要等到今年11月才能進場，預計於116年度農曆年前開放使用。

汐止 電扶梯 電梯

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