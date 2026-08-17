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侯友宜視察重陽實驗室 護食安檢測項目可達1100項

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天視察重陽實驗室。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天視察重陽實驗室。記者葉德正／攝影

新北市政府在蘆洲重陽大樓打造國家級重陽實驗室。新北市長侯友宜今天前往視察實驗室工程進度，要求如期如質完成；侯強調，重陽實驗室運用物聯網(IoT)及人工智慧(AI)技術打造，積極拓展多面向檢測，有效提升因應突發及新興食安事件應變能力，並具備國內食藥署與國際ISO/IEC 17025雙認證符合中央要求與國際發展趨勢，同時運用全熱交換技術工程降低碳排兼顧永續環保，為新北食安防護的重要樞紐。

衛生局長陳潤秋表示，重陽實驗室總規模約580坪，工程經費約1億2千萬，建置化學、微生物、放射性核種與分子生物實驗室，預計於第三季完工後搬遷。

其中化學分析實驗室採人機分離設計，可確保儀器穩定並降低人員職業傷害風險；微生物實驗室規劃具備負壓，優於法規對於現有生物安全等級要求，可提升人員與環境安全管控並因應未來檢測需求。

另全新建置分子生物實驗室，運用PCR技術鑑別致病原加速篩檢流程，後續可發展針對食源性致病原如A肝病毒及跨領域如傳染病登革熱病毒之檢測，未來檢測項目可達1100項，有效把關食品安全。

陳潤秋指出，除積極擴充提升實驗室檢測領域、敏感度與特異性，同時運用智能科技建置實驗室資訊管理系統針對內部流程與環境安全進行高效能管理，同時導入微生物影像AI輔助判讀系統，透過影像數位化管理達成知識共享，避免人員異動造成經驗斷層，另透過全熱交換技術工程可提升空調效能降低碳排，為環境永續盡一份心力。

新北市長侯友宜今天視察重陽實驗室。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天視察重陽實驗室。記者葉德正／攝影

侯友宜 食安 實驗室

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