三重蘆洲戶外涼適點掛零 彭佳芸：抗高溫不能只靠便利商店

日頭赤炎炎，新北市議員彭佳芸今質詢指出，市府設置121處抗高溫「涼適據點」，年底前預計增加至至少135處，但她實際查詢環境部抗高溫涼適地圖，三重、蘆洲人口密集區戶外遮蔭及降溫設施幾乎掛零，抗高溫政策不能只靠民眾「走進便利商店吹冷氣」，應讓市民在戶外就能找到遮蔭、休息及補水空間，要求市府加強盤點涼適點，並訂定相關標準。

彭佳芸表示，在抗高溫涼適地圖中，三重、蘆洲不少地點周邊500公尺內雖可找到7處、9處甚至11處室內涼爽點，戶外點卻是0處，若只依賴便利商店、超市等室內場所，顯不足因應越來越嚴峻的高溫環境。

彭佳芸說，市府投入大量經費改善都市景觀，如三重公共服務園區投入約1.18億元，蘆洲湧蓮寺、蘆洲國小及廟口商圈周邊也陸續進行人行環境改善，相關工程都強調增加遮蔭、調節都市溫度及減緩熱島效應，為何在涼適地圖上卻找不到一處？

彭佳芸認為，不能種一棵樹、出現一小塊陰影就被認定為涼適點，應訂出明確標準，包括遮蔭程度、座椅、通風、無障礙動線，以及實際降溫效果等，讓民眾真的能坐下休息、躲避陽光並取得飲水。

彭佳芸建議市府推出「民間涼適點及補水站補助計畫」，邀請店家、宮廟、教會、社區據點、診所及藥局等加入，並依服務內容分為A、B、C三級，例如A級為休息涼歇點、B級為補水涼適點、C級為戶外降溫示範點，再由市府提供不同程度設備補助。

新北環保局長程大維表示，目前全市已有121處涼適據點，預計今年增加至135處以上，據點包含室內及戶外空間，例如博物館、親子教育中心等，未來也會以更積極的方式鼓勵民間場所主動加入，逐步補足現有不足。

程大維表示，後續會由相關單位重新盤點，研議哪些類型的場所可以提報為涼適點，並非所有據點都必須完全符合相同條件，部分街廓型空間也可以納入考量。

至於涼適點的降溫標準，程大維說，目前環境部相關指引並沒有以「實測降溫幾度」作為納入標準，市府會依循相關指引辦理；至於ABC分級制度，環保局也會進一步研議。

程大維另指出，市府目前也持續推動飲用水設置，並鼓勵里辦公處設置飲水空間，透過「奉茶計畫」等方式增加民眾在高溫環境下取得飲水的管道。