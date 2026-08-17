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臺北信仰蹤跡 「2026史蹟趴趴GO」8/20開放報名

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北市立文獻館年度文化資產鉅獻「史蹟趴趴GO」，將於8月20日中午12時起開放線上報名！今年以「守護臺北：百年信仰尋跡」為核心，從信仰視角探索臺北的新與舊，深度挖掘臺北城從清領時期、日治時期不同時代宗教信仰形成，到近代多元信仰文化交融的城市記憶。全系列活動自9月5日起至11月7日止，規劃36場次走讀踏查，邀請民眾用雙腳閱讀臺北，開啟獨特的都市信仰尋跡小旅行。 

臺北市立文獻館表示，「2026史蹟趴趴GO」將在9月5日上午起跑儀式後正式登場，當日推出7大主題導覽路線共14場次，從西本願寺廣場出發，分別帶大家走進：艋舺百年廟埕、大稻埕信仰河岸、臺北舊城區洋樓風情、城內城隍路軌跡、西門紅樓與天后宮、城南醫學人文及城外信仰的歷史風景裡。各路線串聯宗教信仰、歷史建築與今昔常民生活場域，如舊醫院、老店舖、臺北城門、城中市場、清代文武廟舊址等重要史蹟景點，感受臺北豐富的文史脈絡。

臺北市立文獻館指出，隨後登場的假日系列導覽共規劃12條導覽路線22場次，將走訪大安區新生南路多元信仰、文山區古渡口到尪公信仰、大稻埕古渡到關渡媽信仰、北投社與大屯山下時空交織、霞海城隍廟到艋舺龍山寺的臺北最強月老、中山區外交官邸到聖堂鐘聲、松山區河港廟宇的信仰文化、大同區宮廟門神到儒門工藝走讀、士林區芝蘭老街到藝術地標、大稻埕的商人與信仰、艋舺的日常與神明、從劍潭古寺到大直植福宮的富能量補給站等，深度解密信仰、宗教建築美學與常民生活智慧。

臺北市立文獻館表示，今年活動除了聚焦臺北城市的信仰文化，也重視在地生活感與文化包容性，特別企劃菲律賓語友善場次，並有臺灣台語、臺灣客語、英語、日語等友善場次，體現臺北作為文化包容城市的真諦。此外，規劃動線平緩、步行較輕鬆的重陽樂齡場次，包含10月17、24日「慢慢行走－大稻埕的商人與信仰」、「坐下來喝杯茶－艋舺的日常與神明」2條路線，更加入手作或體驗活動，適合全家大小與樂齡長輩同樂。

聚傳媒

大稻埕 日治時期 信仰

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