全國首座「幸福喵樂宅」 板橋啟用

照片取自新北市政府

新北市打造全國首座「幸福喵樂宅－貓友善空間示範區」，17日由市長侯友宜掛牌啟用，隨著貓咪逐漸成為現代家庭重要的生活夥伴，飼主教育及貓友善居家環境需求也隨之增加。「幸福喵樂宅」設置「貓寶貝照護教育區」及「貓友善空間示範區」，開放有意認養貓咪之民眾與所內貓咪近距離接觸，透過貓咪居家實境展示、知識導覽及互動體驗，帶領民眾從認識貓咪需求、居家環境規劃到健康照護，建立正確飼養觀念與飼主責任。

市長侯友宜表示，新北市目前完成寵物登記的犬貓約37萬隻，其中貓咪約18萬隻，數量已與犬隻相近；近年貓隻新增登記數量約為犬隻兩倍以上，顯示市民飼養貓咪的需求及生活型態正在改變，貓咪已成為許多家庭的重要成員。市府除持續推動認養、不棄養及動物保護政策外，更重視飼主教育，希望透過完善的教育場域，讓民眾在迎接貓咪回家前，先了解貓咪習性，生活需求及長期照護責任，落實「飼養前先學習、飼養後負責任」，讓每一隻毛寶貝都能獲得完善照顧。

侯友宜市長也親自參觀館內展示內容，體驗貓咪友善居家環境設計，館內以「貓咪生命時間軸」為主題，從幼貓、成貓一路介紹到高齡貓，讓民眾循著貓咪一生的成長歷程，認識不同生命階段的照護重點。內容涵蓋飼養前評估、社會化訓練、日常照護、健康檢查、預防醫療、營養與飲食管理，以及高齡照護與醫療規劃等，讓民眾透過實際情境了解「養一輩子」需要做哪些準備，與來賓共同體驗貓咪友善居家環境設計，市長特別感謝國立中興大學獸醫學系副教授鄧紫云及臺北市立動物園博士彭仁隆專業指導，並肯定動保處持續推動生命教育及動物保護工作的努力。

「幸福喵樂宅」不只是展示養貓知識，更要讓飼主站在貓咪的角度重新認識自己的家。「貓友善空間示範區」將休息、躲藏、跳躍、吃飯、喝水及如廁等貓咪生活場景搬進來，民眾能觀察牠喜歡躲在哪裡，進一步發現家裡哪些地方需要調整；「貓寶貝照護教育區」則從「我真的適合養貓嗎？」出發，帶民眾一路認識貓咪入住新家、日常照護到老年生活可能遇到的問題，讓養貓不只是多一個家庭成員，更是做好陪伴牠走完一生的準備。

新北市動保處表示，「貓友善空間示範區」打造居家養貓情境，開放有意認養貓咪的民眾與所內貓咪實際接觸，一同體驗友善環境與空間配置。另配合8月17日「國際黑貓感謝日」，同步推出「認養黑貓送好禮」活動，即日起至115年12月31日止，凡在本市8間動物之家認養黑成貓即可獲贈一年份貓糧。

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