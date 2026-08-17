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疑來源廠誤用著色劑釀違規 老店御華興受理退費

中央社／ 台北17日電

台北市衛生局今天發布饒河街老店御華興所售發粿含玫瑰紅B著色劑，違規送法辦。業者說，此發粿非自製，疑因長期合作廠誤用所致，不需發票退費

台北市衛生局發布6月分抽驗30件市售中元祭祀食品結果，包含泡麵、糕粿、臘肉類、豆製品、素三牲及水果各5件，計有1件御華興所售發粿含不得檢出的玫瑰紅B而違規，已下架並移送地檢署偵辦。

御華興負責人蘇芳萱接受中央社記者電話訪問時說，御華興是傳統糕餅業，但發粿是米製品，自己沒有製作，跟長期合作的廠商，即衛生局表列的好好傳統粿店進貨，衛生局這次抽驗到的批次是6月14日進貨，當天庫存剩12顆，都已貼封條封存。

她並說，其他48顆已賣掉，因已有段時間，消費者要找出發票不易，只要告知買幾顆，即受理退費。

蘇芳萱補充，有跟合作廠商詢問過，起因於家中長輩翻找到很早以前留下來的色素，且衛生局現場也有發現准用的食用色素，應是節儉誤用所致，對於自家進貨、生產端各有違規之處，會遵守相關處罰。

退費 發票 抽驗

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