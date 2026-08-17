三鶯線全時段通車首迎上班日 北捷曝光輸運量

捷運三鶯線今全時段營運，由於是上班首日，台北捷運公司觀察旅客透過板南線轉乘，經查頂埔站尖峰時段平均班距約5分鐘，每列車載客量超過1600人；相較三鶯線尖峰班距約6分鐘、每列車載客約330人，目前板南線運能足以支應旅客轉乘需求。

北捷表示，為提升尖峰時段疏運效益及旅運服務，已逐步推動車廂空間優化等短期措施，截至7月底止，板南線車隊優化進度已超過6成，預計115年可全面完成車隊優化，整體載運量可提升近3000人，當可滿足三鶯線通車後旅運量需求。

同時，北捷採取延長最密班距時段作法，目前板南線已有安排6部加班車，加班車發車時間與站點分別為7時54分板橋站、8時7分江子翠站、8時16分江子翠站、8時20分板橋站、8時25分亞東醫院站及8時34分亞東醫院站。後續將評估將最密班距時段提前並延長約20分鐘，或優化加班車調度模式，以擴大服務尖峰需求。

北捷說，若既有路網出現容量或運能瓶頸時，會盡力在現有條件及各權責範圍內，透過班次調整、運轉調度優化及設備改善等相關措施，竭力提升疏運服務。

北捷說，路網跨越台北市、新北市，建立更有效的跨區域、跨機關整合機制，是未來捷運路網持續發展的重要課題。隨著沿線旅運需求持續成長，長期仍須透過公車路網分流、替代捷運路線建設等整體公共運輸規畫，提升區域路網韌性。