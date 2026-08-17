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蘆洲將再增近1500停車位 紓解在地停車需求

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建工程進行中。記者葉德正／攝影
蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建工程進行中。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天視察「蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建工程」及「新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程」，了解2大建設工程進度。交通局表示，兩項建設工程將新增近1500格汽機車停車位，紓解在地停車需求。

侯友宜表示，「蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建工程」基地原為蘆洲警分局拆遷舊址，光華段是蘆洲區首座社會住宅，於去年4月10日動工，其中交通局投入13.4億餘元興建地下3層公有停車場，規畫430格汽車位及480格機車位；目前整體工程進度為13.36%，略為超前1.06%，預計民國118年底完工。未來完工後，停車供給將大幅增加。

「新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程」是新北市政府與湧蓮寺公私協力推動的多功能公共建設。工程總經費約16.99億元，其中湧蓮寺捐贈6.6億元、中央補助2.43億元、市府自籌7.96億元，是公私協力推動公共建設的成功案例。

交通局長鍾鳴時指出，地面層分別設置托老、托育中心、體適能中心、表演廳、圖書館、綜合球場等，地下3層則規劃為公有智慧化停車場，共提供585格汽機車停車位，包括85格汽車位及500格機車位，預計今年底配合體適能中心試營運同步啟用。

地下1樓規畫捷運連通道，未來民眾停妥車輛後，可步行銜接捷運三民高中站1號出口，提升停車與大眾運輸轉乘便利性。

交通局表示，隨著人口持續成長，停車需求也同步增加，持續盤點各類公共設施用地興闢都市計畫停車場，也善用學校、公園等符合多目標使用規定的公共設施用地附建停車場，「一地多用」方式增加停車供給。

停車位 侯友宜 停車場

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