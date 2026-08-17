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「九份很小 緣分很大」民宿業者尋人貼文感動一大票人 1天44萬人瀏覽

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市瑞芳區九份「微旅」民宿業者，網路貼文尋人引發回響。業者說，如果客人真不願意把錢收回去，「那就請讓我們招待您住一晚。」圖／業者提供
新北市瑞芳區九份「微旅」民宿業者，網路貼文尋人引發回響。業者說，如果客人真不願意把錢收回去，「那就請讓我們招待您住一晚。」圖／業者提供

新北市瑞芳九份「微旅」民宿業者，網路貼文尋人引發回響。原來有旅客頭暈，收300元讓他進房休息。客人事後在櫃台留紙條寫「善有善報」等文字，並附2000元。業者說，發現錢時對方已走了，因此公開貼文尋人，表示對方如果真不願意把錢收回去，「那就請讓我們招待您住一晚。」

微旅民宿林姓業者在Threads貼文「先生！您在哪裡~我們在找你」，指15日下午1時左右，1名年輕男性遊客，因為中暑、身體不舒服，詢問可不可以讓他休息一下？原本想說讓他在大廳休息就好了，但他希望能到房間躺著休息。

業者說，當天只剩下1間4人房空著，民宿也沒有「休息」的服務，但看他真得很不舒服，如果要他去別的地方，可能會發生意外。加上考量如果不收費，對方反而會不好意思進房躺下來，所以收了300元。

約兩個小時過後這名客人退房，但離去後不久又折返，默默在櫃檯留下了現金和一封信，信上寫著因上網查詢發現民宿收費遠高於300元（4人房訂價4800元），所以「這2000元也請您們收下」，「善有善報，願下次再次在九份相見」。

業者認為，客人當下已經付款，不需要再多給額外費用，「今天能讓您有一張床，可以好好躺下來休息，讓身體舒服一點，我們就已經很開心了」。所以發現客人留下的錢和信後，有趕快追出去找人，但一直找到了昇平戲院附近，沒能遇見這名客人。

林姓業者在貼文中說，入住當下您身體不舒服，沒有留下您的電話，所以現在只能來脆上找您。如果您有看到這篇文，請一定要跟我們聯絡。如果您真的不願意把錢收回去，就請讓我們招待您住一晚。好好保重身體，下次見面要健健康康的，這封信我們會好好留著。

業者的貼文感動不少人，並分享貼文。有網友留言說，「難得看到天使老闆和天使客人一起出現」，「這就是暖心的台灣人，再次見證台灣人的良善」，「心頭暖暖的，你們都能替對方著想」，「你懂施捨，他懂回報，這就是善的循環緣分，超暖心」。

業者也留言謝謝網友分享與轉發，她說，沒想到這個小故事可以收到這麼多人的善意，我們一直相信善意是不會停留在一個人身上，善的循環會一直傳遞下去，希望透過大家的力量，可以順利找到這位先生，把這份心意好好傳回給他。九份很小，緣分很大，希望我們很快就能再見面。

九份 民宿 瑞芳 中暑 遊客

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