蘆洲第二國民運動中心來了！侯友宜：12月10日試營運

新北市長侯友宜今天前往蘆洲區展開行動治理基層建設督導，視察蘆洲光華段社會住宅與湧蓮寺公益慈善大樓，侯友宜預告，蘆洲第二座國民運動中心、湧蓮寺慈善公益大樓預計今年12月10日試營運，光華段社會住宅雖要到2029年完工，但他會緊盯進度，好好交給下一棒去完成。

侯友宜表示，他近期展開基層建設督導，目的就是要把年初答應的事情檢視相關進度，蘆洲居民最期待的湧蓮寺公益慈善大樓工程進入最後階段預計10月完工，目標12月10日試營運，未來將提供韻律教室、健身房等空間，讓市民有更多運動、休閒及公益活動場域。

侯友宜也說，公益大樓還設有大家最期待的藝文中心，場館挑高達3層樓，希望打造蘆洲新的藝文空間，已要求工程單位及文化局持續趕工，目標今年12月啟用。

另湧蓮寺公益大樓連通道也將銜接三民高中站，並提供500多個機車停車位，預計12月底完成，閱覽中心則預計明年1月完成。

侯友宜說，這塊土地由新北市政府提供，並由湧蓮寺捐贈6.6億元，加上新北編列的12億元，造價18億多元，再加上土地價值200億元，真的不能再拖，一定會緊盯至最後一刻。

侯今天視察蘆洲光華段社宅時也說，蘆洲光華段社宅規畫456戶，也是蘆洲目前規模最大的社宅，結合公有停車場及市民活動中心，工程預定進度12.30%，實際進度13.36%，超前1.06個百分點，正進行社宅區大底施作，預定2029年9月18日竣工。

侯友宜說，光華段社宅工程規模大，任內雖不會完工，但市府仍有責任把工程盯緊，確保品質與進度，讓後續能順利交給下一任接棒完成，工程進行過程不能因為任期即將結束就鬆懈，該盯的就要盯到底。

侯友宜表示，蘆洲與三重未來將持續朝「溪北共榮」方向發展，三重第二行政中心預計今年10月完工，未來EOC、110、食安監控等中心都將進駐。

侯友宜也談到自己任期還有129天，在公職已經超過50年，有16年都在新北，最後階段會持續努力衝刺，把能做的事情一項一項做好，「做不完的交給下一任」，最重要的是持續為市民努力，把城市建設一棒一棒交給下一代。

新北市長侯友宜今天到蘆洲光華段社宅視察。記者葉德正／攝影