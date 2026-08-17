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全國首座幸福喵樂宅 侯友宜：要養就養牠一生 年底前養黑貓送1年飼料

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜開心的抱著黑貓。記者黃子騰／攝影
侯友宜開心的抱著黑貓。記者黃子騰／攝影

全國首座幸福喵樂宅－貓友善空間示範區今天舉行啟用儀式，新北市長侯友宜表示，新北登記犬貓達37萬隻，其中貓18萬隻佔一半，「要養就一定要養牠一生」，幸福喵樂宅帶民眾認識貓咪需求、居家環境規劃到健康照護，建立正確飼養觀念與責任。

侯友宜致詞時表示，今天8月17日是國際黑貓感謝日，新北市最近登記養貓的數量是養狗的2倍以上，我們應該像保護寶貝一樣，不但要照顧好也要給予牠一個友善的生活環境。所以就把動物之家做一個有特色、讓大家來認識貓咪的地方，幸福喵樂宅就是貓咪的幸福樂宅，也是照顧貓咪的友善空間示範區。

侯友宜說，在養貓咪之前要先學會照顧，幸福喵樂宅有教育的照顧示範及貓咪友善空間，大家可以來到喵宅看一看，讓貓咪在生活大小事上都能得到妥善照顧。侯友宜也特別強調，不管是狗或貓，既然大家喜歡牠要養就不要棄養。飼養之前我們要學習，養了以後就要負起責任，這才是最重要的。貓咪與犬都是一個生命，「要養就一定要養牠一生」。

侯友宜指出，新北市動物之家不斷地去創造更多特色，改變牠的很多生活空間，最近中和新蓋長照園區來照顧高齡的貓咪。未來還要做三峽的動物之家，要做動物救山或是放養的地方。讓每一個地方都做出特色，讓動物之家帶頭起作用，收容不同狀況的寵物，這也是我們一直在努力的方向。

侯友宜說，自己小時候也很喜歡養貓，以前鄉下養的都是背黑、肚白，有時會半放生，有時在屋簷上跳來跳去，但去餵養牠時牠自己就會下來。所以看到黑貓或是喜歡的貓，不要分牠是哪一種，只要是貓我們就好好照顧牠。為了呼籲大家支持國際黑貓感謝日，新北市在今年12月31日之前，如果有領養黑貓的，8個動物之家會提供1年免費的飼料。要拜託大家領養黑貓，讓黑貓也得到更好的照顧。

新北市動保處表示，幸福喵樂宅館內以「貓咪生命時間軸」為主題，從幼貓、成貓一路介紹到高齡貓，讓民眾循著貓咪一生的成長歷程，認識不同生命階段的照護重點。內容涵蓋飼養前評估、社會化訓練、日常照護、健康檢查、預防醫療、營養與飲食管理，以及高齡照護與醫療規劃等，讓民眾透過實際情境了解養一輩子需要做哪些準備。

動保處指出，幸福喵樂宅不只是展示養貓知識，更要讓飼主站在貓咪的角度重新認識自己的家。貓友善空間示範區將休息、躲藏、跳躍、吃飯、喝水及如廁等貓咪生活場景搬進來，民眾能觀察牠喜歡躲在哪裡，進一步發現家裡哪些地方需要調整；貓寶貝照護教育區則從「我真的適合養貓嗎？」出發，帶民眾一路認識貓咪入住新家、日常照護到老年生活可能遇到的問題，讓養貓不只是多一個家庭成員，更是做好陪伴牠走完一生的準備。

侯友宜拿逗貓棒逗貓。記者黃子騰／攝影
侯友宜拿逗貓棒逗貓。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜出席幸福喵樂宅啟用典禮。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜出席幸福喵樂宅啟用典禮。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今天上午出席全國首座幸福喵樂宅啟用典禮。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜今天上午出席全國首座幸福喵樂宅啟用典禮。記者黃子騰／攝影

侯友宜為幸福喵樂宅掛牌。記者黃子騰／攝影
侯友宜為幸福喵樂宅掛牌。記者黃子騰／攝影

侯友宜拿逗貓棒逗貓。記者黃子騰／攝影
侯友宜拿逗貓棒逗貓。記者黃子騰／攝影

侯友宜拿逗貓棒逗貓。記者黃子騰／攝影
侯友宜拿逗貓棒逗貓。記者黃子騰／攝影

侯友宜查看喵樂宅內養貓知識。記者黃子騰／攝影
侯友宜查看喵樂宅內養貓知識。記者黃子騰／攝影

主持人向侯友宜介紹養貓知識。記者黃子騰／攝影
主持人向侯友宜介紹養貓知識。記者黃子騰／攝影

飼料 侯友宜 貓咪

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