影／火爆！社子島自救會、開發派審議會爆衝突 參選人衝上台遭架離

台北市社子島區段徵收程序持續中，中央內政部今到士林區公所舉辦審議會聽取在地居民意見，不過自救會不滿僅公告未被通知到場抗議，會議現場與開發派相互叫囂，甚至有議員參選人一度衝上主席台抗議被警方抬離，場面火爆。

內政部今天到士林區公所舉辦社子島區段徵收土地徵收審議專案小組會議，聽取地方民眾意見，不過社子島自救會質疑會議未通知所有住戶到場，質疑會議效力，會前在區公所大門外抗議提出訴求，指社子島環評既已遭行政法院判決撤銷，區段徵收前置程序的合法性尚未釐清，市府相關缺失也還沒完成改善，為何程序仍可繼續往下走。

會議現場也相當火爆，原訂上午9時30分會議開始，自救會提出程序問題質疑北市府資料不完備、內政部未全數通知等要求會議停開，專案小組召集人裁示會議繼續進行，但將自救會意見納入會議紀錄，並逐案回覆陳情居民。

不過，自救會不滿會議繼續，發言人李華萍更一度衝上前想與召集人理論。警方衝上前人牆阻擋，開發派居民更不斷高喊「開會！」與自救會相互叫囂，會議一度暫停後繼續，但自救會一方仍不滿，時代力量士林北投議員參選人謝閔弘一度欲衝上台，遭警方抬離，雙方劍拔弩張。

李華萍手握1156居民陳情書指出，過去只有50年歷史的台北海洋科技大學應陳情就可被剔除區段徵收，社子島既有聚落也應保留剔除區段徵收。環境權保障基金會副執行長許博任表示，市府應重新劃定社子島聚落保留區，完整保留既有聚落；再參照都更及重劃，由主張開發方負起產權整合責任，申請加入區段徵收才是正辦。

社子島自救會質疑會議未通知所有住戶到場質疑會議效力，今天會前也在區公所大門外抗議提出訴求，社子島環評既已遭行政法院判決撤銷，區段徵收前置程序的合法性尚未釐清，市府相關缺失也還沒完成改善，為何程序仍可繼續往下走。記者洪子凱／攝影