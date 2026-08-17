新北擬擴大3浬海保區 學者籲兼顧科學監測執法

新北市預告將萬里等海域延伸為3浬帶狀保育區並擬禁潛水魚槍。多位學者今天表達認同，強調保護區需落實科學監測與執法，並倡導友善釣魚，對特大型魚應「留影不留魚」。

為維護海洋資源，新北市漁業處擬將萬里、瑞芳及貢寮海域的點狀保育區，向外延伸為3浬的帶狀保育區，並禁止潛水器及魚槍採捕，草案預告期間相關團體可在8月17日前提出意見。

台灣科技媒體中心邀請海洋生態與漁業管理領域的專家對此提供觀點。

台灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所教授黃向文表示，保護區要成功，至少有以下關鍵，包括範圍夠大、管制落實、時間夠長，以及在地居民參與。如果擴大到沿岸3浬的帶狀保護，面積將超過200平方公里，雖然仍不到新北市海域的10%，核心區比例也不到1%，但足以奠定大範圍保護區成功的基礎。

不過，劃定範圍大不代表一定成功。黃向文提醒新北市政府還需要完整的管理計畫，包含持續科學監測、訂定適當管制措施、確實執法，以及視成效定期檢討調整，才能增加成功的機會。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，目前新北市提出的重要警訊，包括沿岸漁獲量由2012年的5919公噸降至2024年的3516公噸，以及多種經濟魚種出現體型小型化。這些資料足以說明「資源狀況值得警戒、需要管理」，但還不足以將資源衰退歸因於特定漁法。

不過，陳昭倫表示，他支持禁止使用水肺、咬管等潛水器、使用魚槍採捕。理由不是因為它叫「魚槍」，而是因為人工供氣解除了人體閉氣所形成的時間及深度限制，讓原本可以待在深水避難空間的大型魚類也持續受到採捕。

東海大學生命科學系教授溫國彰說，魚槍其實具備高度的「目標選擇性」。與其全面禁止，不如將魚槍與釣魚等其他休閒漁業活動納入同一套規範，以嚴格的「尺寸限制（最小、最大體長）」與「每日採捕數量上限」，有效控制對大型成魚的採捕壓力。

中山大學榮譽講座教授邵廣昭表示，積極劃設海洋保護區、擴大核心區及完全禁漁區，並加強有效管理，已是全球海洋保育的重要方向。

邵廣昭呼籲未來也應推動「友善釣魚、永續資源」，採取「小魚放生、大魚適量」，對特大型魚更應「留影不留魚」，讓繁殖力較高的大魚留下來。