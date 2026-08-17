承德路上百齡橋增導引線顏色恐誤導 北市交通局：願調整改善

北市承德路、士商路口近日啟用新路型，北往南車道重新配置以黃色導引線協助車輛提前選擇前往承德路或百齡橋的行駛路徑。議員參選人陳怡潔指出，黃色在道路標線中已有既定意義，恐怕混淆增加判讀負擔，市府須加強宣導。交通局表示，若顏色比例不適宜再去檢視改善。

陳怡潔說，近日有民眾反映，新增的黃色導引線與路面既有的黃色標字、分向線及其他管制標線顏色過於接近，駕駛行經時視覺容易混在一起，尤其在車流量大、夜間或雨天反光情況下，更難在短時間內判斷黃色線究竟是車道管制標線，還是通往百齡橋的路徑指引。

陳怡潔指出，承德路、士商路口是士林、北投間的重要交通節點，也是北士科重要聯外路廊之一。此次北市將承德路北往南四個直行車道，利用兩條藍色及兩條黃色導引線，分別引導車輛銜接路口北側往承德路及百齡橋等不同直行車道，目的就是避免車輛穿越大型路口時因車道位移而互相交織發生事故，這項交通工程理念與韓國近年推動的大型路口彩色導引線相當類似。

陳怡潔說，韓國在顏色選擇上，多採用粉紅色、淺綠色或綠色等容易與既有道路標線區隔的色彩，建立新的「路徑引導」視覺語言，而不是使用原本就具有交通管制意義的顏色，反觀台灣，黃色早已廣泛使用於分向線、黃網線、禁止停車線及部分路面標誌，且多屬禁制項目。

陳怡潔認為，彩色導引線最大價值，在於建立駕駛一看就懂的道路色彩語言，但目前台灣各縣市使用的顏色與設計方式並不一致，缺乏全國一致標準，日前已有交通學者提醒，各地方政府各自發展彩色標線，不僅可能增加道路視覺噪音，也不利於駕駛建立一致認知，交通號誌攸關用路安全，應一體適用，不能一國多制。呼籲交通部應盡速訂定全國一致的彩色導引線設置規範，從適用路口、顏色選擇、人因辨識、夜間及雨天可視性，到施工標準與成效評估，都應建立完整制度，而非由各地方政府自行決定使用何種顏色。

交通局表示，交工處當初規畫標線是藍色和橘色，廠商調和顏色的比例可能不那麼適宜，會再去會勘檢視，若可行將採夜間施工畫設更為明顯提升辨識度。