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三鶯線全時段營運第一個上班日 新北捷：轉乘銜接順利

中央社／ 新北17日電

捷運三鶯線免費試乘於16日起提早到上午6時，今天上午是全時段營運第一個上班日，新北捷運公司表示，列車準點發車順利銜接。至於板南線運量，北捷表示，雖繁忙但順暢。

捷運三鶯線於6月30日通車試營運到8月31日，免費搭乘時間從原本上午10時至下午8時。8月1日起延長為上午8時至晚間10時，16日起擴大延長為上午6時至晚上12時。

今天是三鶯線全時段營運的第一個上班日，新北捷今天表示，一早就派員到轉乘板南線的頂埔站疏導。列車均準點發車並順利銜接，搭乘秩序良好，整體運能與班距可滿足轉乘需求。

新北捷運工程局表示，過去三鶯地區的通勤族原本就會搭公車到頂埔站或永寧站轉乘板南線。三鶯線全時段營運，大多數通勤族只是從公車改搭三鶯線轉乘板南線，屬運具的改變，整體運量只增加約1500人次。

台北捷運公司表示，板南線早尖峰已於重點車站安排守門員，加強異常狀況排除、疏導分散月台候車人潮，以紓解尖峰旅運需求。

北捷表示，目前板南線已安排6部加班車，並採取延長最密班距時段的作法，今天上午各車站營運正常，雖繁忙但順暢，後續評估將最密班距時段提前並延長約20分鐘或優化加班車調度模式，以擴大服務尖峰需求。

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