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在地就學 新北、基隆砸重金搶學生

聯合報／ 記者林媛玲游明煌／連線報導
蘇庭以（左二）當年國中會考成績卅五點八可錄取北一女，但她選擇讀基隆高中，今年學測獲基隆雙榜首，錄取台灣大學財務金融學系。圖／基中提供
蘇庭以（左二）當年國中會考成績卅五點八可錄取北一女，但她選擇讀基隆高中，今年學測獲基隆雙榜首，錄取台灣大學財務金融學系。圖／基中提供

為留住在地優秀學子，新北基隆近年祭重金獎勵，新北會考5Ａ++獎學金卅萬元，至今有四名學生受惠；基隆女中獎學金卅六萬元是基北北地區最高，蘇庭以捨北一女讀基中，今年繁星錄取台大財務金融學系，她說，省下通勤時間很有感。不少家長直言，卅萬誘因還是難敵名校光環。

新北三重、新店、中和等行政區，及基隆部分地區，因捷運、客運交通便捷，面臨「跨區就學」拉鋸戰。新北教育局每年編六○○萬獎學金挹注在地就學政策，一一三學年度起，會考5Ａ++學生若留新北讀高中，最高獲卅萬元。

錦和高中國中部汪暐植今年會考成績可上北市第一志願，他說，每天早起通車到台北市區很累人，不如直升高中留在熟悉環境，省下時間用來念書、參加社團，卅萬獎金是日後升大學的教育基金。

錦和高中應屆畢業生李冠誼三年前會考成績可上北市前三志願，因罹患先天性心臟病，身體不能太勞累，她選擇中和在地就學。每天省下一個多小時通勤，有餘裕參加社團，還創作學校畢業歌，今年如願考取台大經濟系。

基隆高中學生蘇庭以當年會考成績可上北一女，她嘗試從安樂區住家搭公車到台北轉捷運，每天來回三個多小時，原規畫可在車上Ｋ書背單字、聽英文會話，嘗試一周後，發現清晨六時起床睡眠不足，精神不濟難專注讀書，最終選擇進基中數理實驗班。

她說，在地就學對時間管理幫助大，不必通勤舟車勞頓，獲得更多睡眠與自主運用時間，能提升學習效率。蘇直言，讀北一女曾是夢想，如今回頭看，慶幸當初選擇是對的。

板橋高中學務主任陳福全觀察，雖然在地就學展現不錯成果，部分家長仍有明星學校迷思，在地就學優點包括節省時間、體力及交通開銷，升學管道多元，透過繁星等仍有機會拚上頂大。

基隆 新北 學生

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