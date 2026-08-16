新北仲夏繽紛樂登場 逾萬發煙火照亮淡水河岸

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀今晚8時在淡水漁人碼頭觀海廣場外河面登場。八里及淡水兩地共吸引約7萬人參與，一起欣賞逾萬發煙火照亮淡水河岸的美景。

新北市政府漁業及漁港事業管理處新聞稿表示，「2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀活動，原訂於8月9日、16日及23日連續3個週日晚上8時，在淡水河上璀璨登場。但因颱風白海豚來襲，9日活動延期至8月30日舉行，因此，首場煙火秀今晚登場。

市府表示，新北市河海音樂季活動配合煙火秀從下午4時起展開，由打倒三明治、偏執狂、阿卡西檔案局及腦體馬戲團等團體接力登台表演，煙火秀晚上8時順利舉辦。

市府表示，今晚煙火秀以「七夕星鏈」為主題，首先以12吋高空煙火震撼登場，繼而搭配施放超過1萬發煙火，創下「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」歷年單場施放發數最多紀錄，施放時間長達10分鐘。

市府表示，萬發煙火沿著淡水河岸接續爆發，金銀光瀑傾瀉而下，與漁人碼頭情人橋及港灣夜景相互輝映，初估八里及淡水河岸今晚共吸引約7萬人參與，一起欣賞這場氣勢磅礴的視覺震撼，共同感受音樂、煙火與河海景致交織而成的夏夜美景。