回響／新北市府想推勞工宅中央打槍 藍綠陣營：是可努力的方向

面對高房價，新北市政府想推動勞工住宅政策卻遭中央否決，引發討論。新北市長參選人藍綠陣營都認為，勞工住宅是可努力的方向，但要在法規與防弊配套上尋求平衡，提供勞工更穩定、合宜的居住環境，同時協助企業留才、提升城市競爭力。

新北市府推動企業勞工住宅政策，規畫放寬乙種工業區土地使用，鼓勵企業興建只租不售勞工宅，供員工及眷屬居住，解決產業勞工居住壓力。不過案件送內政部審議，中央對企業勞工住宅是否屬工廠必要附屬設施有疑慮，修法遭否決。勞工宅政策卡關，市府強調不放棄，將研議配套爭取修法。

李四川競選辦公室表示，在少子化、高齡化及高房價、高物價衝擊下，勞工負擔日益沉重，如何減輕居住負擔、留住人才，不只是企業營運的關鍵，更是城市持續發展的重要動能。

李辦說，新北市府提出的勞工宅政策，便是希望透過鬆綁法令、完善配套，以「只租不售」方式提供勞工安全、穩定的居住空間，改善現行部分企業宿舍空間狹小、品質不佳等問題。若能落實勞工宅政策，除了改善勞工居住品質，能讓企業更有條件留住人才，對提升新北整體競爭力具有正面意義。

李辦也批評，中央原先規畫新增13萬戶直接興建社宅，如今下修至3萬戶，興建戶數大幅縮減，地方自建社宅補助也面臨調整，中央一方面對新北勞工宅政策有所疑慮，另一方面又減少地方社宅資源，讓地方政府面臨兩面壓力，因此呼籲中央及民進黨立委不要因意識形態影響政策判斷，應從市民居住需求出發。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨・夷將表示，蘇巧慧認為新北市府提出的勞工宅概念「是可以努力的方向」，支持在法規限制及防弊措施上由中央、地方共同努力，一方面避免勞工宅變相成為工業宅，另一方面也兼顧提供合宜居住環境、降低勞工住宅負擔、增加勞工就業意願及振興地方經濟等政策目標。

馬亨亨・夷將指出，蘇巧慧日前提出都更與住宅政見，除規畫試辦「青年育兒宅」，讓符合條件的育兒家庭最長可租20年，也將推動「長者友善住宅」，由市府加碼服務費用及修繕補助，鼓勵包租代管業者優先出租給長輩；針對學生族群，則規畫「學生包租代管方案」，由市府、校方與業者合作，在校園周邊媒合合適房源。

馬亨亨・夷將強調，未來若蘇巧慧擔任新北市長，中央、地方會一起努力，讓新北住宅政策更有支撐力，照顧不同族群居住需求，落實各世代居住權益。