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李四川秀「做工的人」本色 拿老虎鉗、釘槍駕輕就熟

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左三）出席新匠堂愛心嘉年華活動。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（左三）出席新匠堂愛心嘉年華活動。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今出席「新匠堂愛心嘉年華暨公益共創夥伴感謝日」，與百工百業工匠職人一同推廣防災教育及公益慈善。曾從事水電工作5年、並擁有電匠、室內配線、工業配線及空調等4張專業技術士證照的李四川，現場拿起老虎鉗、電動起子機及電動釘槍等工具操作，動作俐落，讓旁人直呼「果然是專業的」。

活動現場設置「匠人工具體驗區」，李四川表示，雖然已有一段時間沒有實際操作，但看到各式工程工具及裝備仍感到相當親切，也讓他回想起過去做工的歲月。李四川逐一走訪各攤位，與來自各地的工匠職人及民眾互動，並體驗相關工具及防災設備。

李四川也參觀新匠堂在花蓮光復鄉災情中協力打造的「防災指揮所」，並試穿配備風扇與水冷循環系統的救災「空冷服」。他表示，感謝新匠堂公益協會理事長任飛竑及協會成員，長期結合專業技術投入弱勢居家修繕、災害救援及各項公益服務，災害發生時更能迅速前進第一線支援。

李四川指出，這類由專業職人投入公益及防災工作的力量，是提升城市韌性與災防量能不可或缺的一環。若未來有機會擔任市長，將持續與新匠堂等民間團體合作，深化社會服務及防災能量，打造兼具安全韌性及產業動能的新北。

李四川今天另前往新北市補習教育事業協會會員大會，獲現場補教從業人員高喊「凍蒜」。他表示，「教育是市政之本」，城市發展重要根基在人才培育，感謝補教界長期陪伴學生學習成長，未來也將持續串聯公私部門資源，為下一代打造更完善的學習環境。

今天活動包括立委張智倫、新北市議員洪佳君、劉美芳、蔡健棠及議員參選人王珮宇等人也到場。

國民黨新北市長參選人李四川出席新匠堂愛心嘉年華活動，現場拿起老虎鉗、電動起子機及電動釘槍等工具操作，動作俐落，展現過去從事水電工作的職人本色。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川出席新匠堂愛心嘉年華活動，現場拿起老虎鉗、電動起子機及電動釘槍等工具操作，動作俐落，展現過去從事水電工作的職人本色。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川（左）出席新匠堂愛心嘉年華活動。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（左）出席新匠堂愛心嘉年華活動。圖／李四川競辦提供

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