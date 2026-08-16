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沈伯洋酸蔣萬安「內湖人塞掉人生」...北市府：消費內湖 市民只會搖頭
「宜蘭女婿」北市長蔣萬安昨到宜蘭輔選，因「沒想到周六早上這麼塞」遲到40分鐘，民進黨北市長參選人沈伯洋今酸蔣，對內湖人來說，塞車塞了十年是塞掉人生。北市副發言人葉向媛反問沈伯洋，擔任立委期間，為內湖爭取什麼具體建設或資源，如今選舉到了，才來消費內湖。
葉向媛說，沈伯洋擔任立委期間，為「內湖交通」做過什麼？若沈委員從未在立院為內湖爭取具體建設或資源，如今選舉到了才來消費內湖，市民只會搖頭。內湖交通需要的是長期投入、務實解方、解決問題，而不是為了選舉而口水。
北市交通局也指出，蔣市長上任後即成立專案小組推動「內科交通改善計畫」。捷運東環段在上任第二年順利動工；道路改善方面，堤頂交流道北上引道工程去年完成啟用，有效改善北上、南下車流交織問題，堤頂大道與瑞光路358巷交通調整也已產生具體成效。
交通局表示，目前內科7條主要幹道下午尖峰旅行時間平均下降6.07%，其中港墘路更下降11.45%；同時新闢東環幹線、園區巡迴公車，持續提升文湖線運能，更有117家企業響應綠運輸。關心內湖交通的市民都能看見這些改變。
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