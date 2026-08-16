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沈伯洋成立牙醫師後援會 蕭美琴與陳時中到場力挺

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋下午成立牙醫師後援會頒贈證書與授旗，副總統蕭美琴與牙醫出身的行政院政委陳時中到場力挺。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋下午成立牙醫師後援會頒贈證書與授旗，副總統蕭美琴與牙醫出身的行政院政委陳時中到場力挺。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午成立牙醫師後援會，並舉行頒贈證書與授旗儀式，副總統蕭美琴與牙醫出身的行政院政委陳時中到場力挺，誇讚沈與現任市長蔣萬安相比，市政剖析、論述都更清晰，盼台北市民票投沈伯洋，「台北順起來」。

陳時中面對蔣近日輪番砲轟中央毒油事件處理失當等，陳反酸，「講錯話認錯就好」，中聯油事件現在已經很清楚，中央積極在處理，其他的縣市也都本於權責好好在辦，「我記得好像在市議會，有市議員在質詢的時候，其實台北市現在連自己應該要上架的相關的品項都弄不清楚。」，呼籲蔣適可而止。

民進黨台北市長參選人沈伯洋會前接受媒體採訪時說明，所謂「夜市長」就是管理夜間的經濟和秩序，如果住戶抱怨，「原來就會取締嘛，那合法的產業本來就是在做，但是他這個秩序要怎麼維持才是重點。」

沈伯洋表示「夜市長」概念來自阿姆斯特丹，所謂「夜市長」管的是夜間的秩序，不是說管理比如說管夜市還是特定的產業，而是2點多有護理師要回家的路是否安全？晚上夜跑是否安全等等。或是夜市晚上要收攤，垃圾怎麼處理？夜間的經濟金流要怎麼做？其實這些都應該在規範之內。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午成立牙醫師後援會，副總統蕭美琴（中）與牙醫出身的行政院政委陳時中（左）到場力挺。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午成立牙醫師後援會，副總統蕭美琴（中）與牙醫出身的行政院政委陳時中（左）到場力挺。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左四）下午成立牙醫師後援會，副總統蕭美琴（左五）與牙醫出身的行政院政委陳時中（右三）到場力挺。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左四）下午成立牙醫師後援會，副總統蕭美琴（左五）與牙醫出身的行政院政委陳時中（右三）到場力挺。記者蘇健忠／攝影

蕭美琴 沈伯洋 陳時中 民進黨

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