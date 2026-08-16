沈伯洋成立牙醫師後援會 蕭美琴與陳時中到場力挺

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午成立牙醫師後援會，並舉行頒贈證書與授旗儀式，副總統蕭美琴與牙醫出身的行政院政委陳時中到場力挺，誇讚沈與現任市長蔣萬安相比，市政剖析、論述都更清晰，盼台北市民票投沈伯洋，「台北順起來」。

陳時中面對蔣近日輪番砲轟中央毒油事件處理失當等，陳反酸，「講錯話認錯就好」，中聯油事件現在已經很清楚，中央積極在處理，其他的縣市也都本於權責好好在辦，「我記得好像在市議會，有市議員在質詢的時候，其實台北市現在連自己應該要上架的相關的品項都弄不清楚。」，呼籲蔣適可而止。

民進黨台北市長參選人沈伯洋會前接受媒體採訪時說明，所謂「夜市長」就是管理夜間的經濟和秩序，如果住戶抱怨，「原來就會取締嘛，那合法的產業本來就是在做，但是他這個秩序要怎麼維持才是重點。」

沈伯洋表示「夜市長」概念來自阿姆斯特丹，所謂「夜市長」管的是夜間的秩序，不是說管理比如說管夜市還是特定的產業，而是2點多有護理師要回家的路是否安全？晚上夜跑是否安全等等。或是夜市晚上要收攤，垃圾怎麼處理？夜間的經濟金流要怎麼做？其實這些都應該在規範之內。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午成立牙醫師後援會，副總統蕭美琴（中）與牙醫出身的行政院政委陳時中（左）到場力挺。記者蘇健忠／攝影