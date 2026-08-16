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文化部預算被刪是先滅文化？知名作家再度批評公視竄改歷史

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
文化部及公廣集團的預算被刪，部長李遠質疑這是「欲滅其族，先滅文化」。對此，知名作家李展平再度公開批評公視抄襲及竄改歷史。照片取自作家李展平臉書
文化部及公廣集團的預算被刪，部長李遠質疑這是「欲滅其族，先滅文化」。對此，知名作家李展平再度公開批評公視抄襲及竄改歷史。照片取自作家李展平臉書

文化部及公廣集團的預算被刪，部長李遠質疑這是「欲滅其族，先滅文化」。對此，知名作家李展平再度公開批評公視抄襲及竄改歷史

李展平說，公視《聽海湧》劇本公然抄襲他的原著並竄改歷史。

李展平在李遠部長發言的新聞底下留言指出，二戰中華民國派駐北婆羅洲領事卓還來大使，因1842年山打根淪陷，卓還來率部下燒毀官方檔案，拒不投降，被關押古晉戰俘營；其夫人趙世平及兩名幼子也隨同關押，直到1945年7月，盟軍大舉轟炸古晉；日軍將卓還來領事及四名歐美外事人員，移駕到根地咬機場附近，並於同年7月6日淩晨，日警兩名槍殺卓還來等五名外交人員，並殘酷分屍，讓野狗吞食；這樣的歷史公案、慘案，當地僑胞立即主動收屍、埋葬、立木材碑，僑界萬分悲痛，對岸南京總統府有專題圖像悼念，同時亦在菊花台設置卓領事衣冠塚，台灣的總統府及行政院外交部檔案，都有總統及行政院長頒發追悼公文書。

卓還來領事是一代才子，27歲獲巴黎大學法學博士，28歲留學英倫敦大學政治研究，深得東馬西馬僑界的尊敬；兩名日警經遠東盟軍審判死刑後，交星加坡樟宜監獄絞死。李展平說，這些歷史班班可考，而公視胡董事長及孫介珩導演，不但竄改史實，還讓在日本投降前一個月，即七月六日被槍殺的卓領事，在電視劇中在盟軍法庭構陷台灣軍伕判死，劇情則有戰俘監視員柯景星，化名星海輝，開槍射擊夫人趙世平及兩名幼子。

李展平憤怒表示：卓還來夫人趙世平不但當時未死，戰後在聯合國任職，活到96歲，直到2010年姪女卓以定來台訪視恩人柯景星，後來兩個月柯老往生，而卓以定返美告知卓夫人，圓滿完成，夫人也在三個月往生。如此兩岸人血水交濃，故事在公視扭曲後，竟變成毀人名節，重創忠烈之士。

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