快訊

台中雨勢升級！19縣市豪大雨特報 防雷擊及強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜李四川同台談建設 侯：口才好聽聽就好、會做事最重要

聯合報／ 記者黃子騰張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）期許交棒給認真做事的李四川（左三），延續新北捷運建設及各項市政重任。圖／李四川競辦提供
新北市長侯友宜（左二）期許交棒給認真做事的李四川（左三），延續新北捷運建設及各項市政重任。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜共同出席嘉威聯合會計師事務所40周年感恩餐會。侯友宜致詞時公開替李四川拉票，表示選市長要選認真做事的人，「口才好的人講得再動聽，聽聽就好」，並喊話希望將新北後續建設交棒給李四川，「下一棒要交給會做事情的人來幫我接著做。」

侯友宜表示，新北捷運建設近年持續推進，從過去沒有一條主導的捷運線，發展至今已成為全國捷運路網最長的城市，並朝2035年189公里、182座車站的「四環八線」願景前進。他認為，後續軌道建設仍有許多工作待完成，因此希望由李四川接棒，延續新北市政建設。

李四川則呼應侯友宜的建設願景，表示若當選市長，除持續推動各項軌道建設，也將興建蘆社大橋並預留軌道路廊，結合軌道運輸及台64線、台65線，希望將北士科輝達等高科技產業鏈延伸至五股、蘆洲、板橋、土城及新店，串聯雙北交通與產業發展。

李四川也重申先前提出的「軌道建設123政見」，包括加速汐東線銜接東環段，強化汐止、內湖、信義、文山及雙北捷運路網連結；規畫「淡北快線」，串聯台北雙子星、北士科至淡海科學城；另規畫由民生汐止線向西延伸，貫穿三重、新莊、樹林、土城的「大漢溪捷運縱貫線」，作為快速交通骨幹。

此外，李四川表示，也將推動「蘆社大橋接北士科」、「中和光復線南北延伸」及「深坑輕軌延伸石碇」等計畫，希望進一步連通雙北軌道路網，縮短市民通勤時間。

李四川指出，捷運軌道建設不只是交通建設，也是帶動產業成長與青年就業的經濟廊帶，未來若有機會接棒市政，將持續以工程師務實態度推動建設，「一棒接一棒」完成侯友宜交付的後續工作。

國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜共同出席嘉威聯合會計師事務所40周年感恩餐會。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜共同出席嘉威聯合會計師事務所40周年感恩餐會。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜共同出席嘉威聯合會計師事務所40周年感恩餐會。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜共同出席嘉威聯合會計師事務所40周年感恩餐會。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川（左三）今天與新北市長侯友宜（左二）共同出席嘉威聯合會計師事務所40周年感恩餐會。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（左三）今天與新北市長侯友宜（左二）共同出席嘉威聯合會計師事務所40周年感恩餐會。圖／李四川競辦提供

李四川 侯友宜 捷運 新北捷運 國民黨

延伸閱讀

與李四川同框...侯友宜：新北捷運四環八線後一半 留給李四川接棒

李四川樹林博愛市場掃街人氣旺 喊推大巨蛋、捷運與車站立體化

侯友宜相挺力道升溫？李四川：一路給我很大支持、一定接下這一棒

張廖簡宗親會成「川伯粉絲見面會」 李四川：打造新北AI高科技廊帶

相關新聞

與李四川同框...侯友宜：新北捷運四環八線後一半 留給李四川接棒

嘉威會計師事務所今天辦40周年慶，新北市長侯友宜、參選新北市長的李四川一同出席，侯致詞時強調「事情是做出來的，不是光靠講出來的」，新北捷運到2030年可以到189公里，181座車站，他已經做了一半多了，後續留給會做事情的李四川來接棒。

鶯歌道路、人行環境同步升級 鳳一路藏「201314」城市彩蛋

新北市長侯友宜昨赴鶯歌區視察鳳吉四街瓶頸打通及鳳一路人行道改善工程。侯友宜表示，公共建設除要讓道路更安全、行人更好走，也可融入美學與巧思；鳳一路人行道改善後，還發現路燈編號「201314」，呼應「愛你一生一世」，盼成為七夕期間新的拍照打卡點。

下一站運動！搭三鶯享31 三峽、鶯歌運動中心推加碼優惠

搭上三鶯線，下一站就去運動！新北捷運三鶯線串聯三峽、鶯歌生活圈，讓沿線運動休閒更加便利，新北市體育局攜手三峽、鶯歌國民運動中心，自即日起至8月31日推出第二波「搭三鶯 享31」優惠活動，以捷運串聯兩座運動中心，推出健身、課程、球場及運動用品四大優惠，鼓勵民眾揪親朋好友搭捷運來運動，再順遊老街、美術館及周邊景點，從一趟捷運旅程延伸出運動、休閒與觀光兼具的三鶯健康小旅行。

侯友宜李四川同台談建設 侯：口才好聽聽就好、會做事最重要

國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜共同出席嘉威聯合會計師事務所40周年感恩餐會。侯友宜致詞時公開替李四川拉票，表示選市長要選認真做事的人，「口才好的人講得再動聽，聽聽就好」，並喊話希望將新北後續建設交棒給李四川，「下一棒要交給會做事情的人來幫我接著做。」

大稻埕煙火成雙北合作題材 李四川：兩岸抬頭是同一片天空

2026大稻埕夏日節壓軸煙火昨晚登場，國民黨新北市長參選人李四川昨到三重忠孝碼頭欣賞煙火，台北市長蔣萬安則在大稻埕，兩人隔著淡水河分處兩岸。李四川今表示，昨晚還特別與蔣萬安通電話，未來希望雙北可以共同規畫、一起舉辦相關活動，「雖然隔了淡水河兩岸，但是抬頭看的天空是一樣的」。

平溪紫東社區艷紅鹿子百合浪漫綻放 紅淡蜜蜂蜜啤酒甜蜜滋味等你來嘗

台灣特有種艷紅鹿子百合，花瓣向後捲曲還綴有宛如小鹿斑紋的艷紅色斑點，每年8月是綻放的季節。平溪區紫東社區自8月17日起至9月6日止舉辦艷紅鹿子百合花展，每日開放時間為上午9時至下午4時，邀民眾走進平溪近距離感受其獨特風采。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。