侯友宜李四川同台談建設 侯：口才好聽聽就好、會做事最重要

國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜共同出席嘉威聯合會計師事務所40周年感恩餐會。侯友宜致詞時公開替李四川拉票，表示選市長要選認真做事的人，「口才好的人講得再動聽，聽聽就好」，並喊話希望將新北後續建設交棒給李四川，「下一棒要交給會做事情的人來幫我接著做。」

侯友宜表示，新北捷運建設近年持續推進，從過去沒有一條主導的捷運線，發展至今已成為全國捷運路網最長的城市，並朝2035年189公里、182座車站的「四環八線」願景前進。他認為，後續軌道建設仍有許多工作待完成，因此希望由李四川接棒，延續新北市政建設。

李四川則呼應侯友宜的建設願景，表示若當選市長，除持續推動各項軌道建設，也將興建蘆社大橋並預留軌道路廊，結合軌道運輸及台64線、台65線，希望將北士科輝達等高科技產業鏈延伸至五股、蘆洲、板橋、土城及新店，串聯雙北交通與產業發展。

李四川也重申先前提出的「軌道建設123政見」，包括加速汐東線銜接東環段，強化汐止、內湖、信義、文山及雙北捷運路網連結；規畫「淡北快線」，串聯台北雙子星、北士科至淡海科學城；另規畫由民生汐止線向西延伸，貫穿三重、新莊、樹林、土城的「大漢溪捷運縱貫線」，作為快速交通骨幹。

此外，李四川表示，也將推動「蘆社大橋接北士科」、「中和光復線南北延伸」及「深坑輕軌延伸石碇」等計畫，希望進一步連通雙北軌道路網，縮短市民通勤時間。

李四川指出，捷運軌道建設不只是交通建設，也是帶動產業成長與青年就業的經濟廊帶，未來若有機會接棒市政，將持續以工程師務實態度推動建設，「一棒接一棒」完成侯友宜交付的後續工作。

國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜共同出席嘉威聯合會計師事務所40周年感恩餐會。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜共同出席嘉威聯合會計師事務所40周年感恩餐會。圖／李四川競辦提供