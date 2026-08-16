與李四川同框...侯友宜：新北捷運四環八線後一半 留給李四川接棒

嘉威會計師事務所今天辦40周年慶，新北市長侯友宜、參選新北市長的李四川一同出席，侯致詞時強調「事情是做出來的，不是光靠講出來的」，新北捷運到2030年可以到189公里，181座車站，他已經做了一半多了，後續留給會做事情的李四川來接棒。

新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川，今天中午一同出席嘉威會計師事務所40周年感恩餐會。侯友宜致詞時表示，自己在新北16年，一生只有警察及公務人員兩個職位，一路走來有許多朋友相挺，自己與張威珍都是北漂年輕人，兩手空空來到這塊土地打拚，因此特別珍惜彼此的情誼及故鄉情。

侯友宜感謝嘉威會計師事務所所長張威珍多年來對新北市的支持與付出，侯友宜指出，上任後推動好日子愛心大平台，新北市有400萬人口，政府力量有限，嘉威捐款支持好日子愛心大平台，累計捐款達2300萬元。

侯友宜表示，在新北市服務16年來見證了城市的成長，新北市從沒有捷運做到全台灣捷運最長的，未來到2030年可以做到189公里、181座車站，有四環八線，我做到差不多一半多一點，後一半就留給會做事情的李四川來接棒。侯友宜接著意有所指地說，人生只有一件事：「好好做事情，不要想太多，好好打拚」、「事情是用做出來的不是用講出來的」，做事情要惦惦的做，「口才好聽聽就好了」、「會做事情的人我們要疼惜。」

李四川致詞時表示，他做工程只能讓1坪地變成5坪的房子，這樣只能讓1個城市變大，只有愛心、只有真心去待人，讓共好進入城市，才能讓城市變偉大，盛讚嘉威做的就是讓城市變偉大的工作。

李四川說，之前將輝達引進北士科，之後會從北士科新建一個橫跨基隆河的橋梁，上面有中運量的捷運。年底當選市長後會興建蘆社大橋，把AI高科技廊帶從北士科引進到五股、蘆洲，向右延伸到淡水、八里的科學城。往南到板橋、土城、新店。這個廊帶從台北市的南港軟體園區、內湖科學園區、北投士林科學園區，進到新北市的五股蘆洲、淡水，並與土城、士林及鴻海的高科技產業連成一線。

李四川說，這不只是交通廊帶，也是經濟廊帶，更是我們年輕人往後工作的廊帶。李四川也拜託大家支持，他一定會好好為新北市建設，把侯市長交代的這一棒好好接下去。

侯友宜與李四川致詞結束，與在場賓客逐桌致意後離開現場，緊接著民進黨新北市長參選人蘇巧慧、立委吳秉叡及嘉義縣長翁章梁也進入會場並上台致詞，雙方再度同場不同台。

李四川向在場賓客握手致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧逐桌敬酒致意。記者黃子騰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與立委吳秉叡隨後到場。記者黃子騰／攝影

李四川表示會好好的為新北市建設，把侯市長交代的這一棒接下去。記者黃子騰／攝影

李四川向在場賓客致意。記者黃子騰／攝影

侯友宜與會計師事務所所長張威珍（左二）、李四川一同進場。記者黃子騰／攝影